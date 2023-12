Martedì 12 dicembre è stata registrata una nuova puntata di U&D, un appuntamento che il pubblico potrà vedere su Canale 5 dopo la sosta natalizia. Gli spoiler che il blogger Pugnaloni ha dato su Instagram al termine delle riprese fanno sapere che Roberta ha lasciato il programma senza Alessandro e che Ida ha scelto Mario per l'unica esterna della settimana. Brando, invece, ha preferito uscire con Beatriz e non con Raffaella.

L'addio di Roberta al parterre

La prima anticipazione che è trapelata sulla registrazione di U&D del 12 dicembre riguarda l'uscita di scena di uno storico personaggio del parterre: Roberta ha deciso di abbandonare il Trono Over da sola e non in coppia come avrebbe sperato fino a qualche giorno fa.

Chi ha assistito alle riprese odierne, dunque, ha raccontato che Di Padua ha comunicato la sua scelta di lasciare il cast dopo aver saputo che Alessandro e Cristina usciranno insieme e approfondiranno una conoscenza.

Vicinanza non ha mai nascosto l'interesse che ha anche per la dama Tenuta e, dopo aver ballato con lei, le ha chiesto di frequentarsi: oggi lei ha accettato e questo ha spinto Roberta a ritirarsi dal dating-show.

Le motivazioni del ritiro

Il blogger Pugnaloni fa sapere che la registrazione odierna di U&D è durata meno del solito (soltanto un paio d'ore) e che è stata dedicata quasi del tutto a Roberta e alla sua decisione di lasciare il programma.

La dama ha spiegato che non riesce a vedere Alessandro vicino ad altre persone (in questo caso a Cristina), per questo preferisce abbandonare il parterre e lasciarlo libero di frequentare chi vuole in libertà.

Quest'uscita di scena di Di Padua segna anche la fine della sua conoscenza con Vicinanza, un rapporto che i due avevano deciso di riallacciare poche settimane fa dopo un anno di gelo.

Nelle puntate precedenti il cavaliere aveva già espresso la volontà di uscire con altre donne del cast e tra ieri e oggi si è sbilanciato professando un interesse per Cristina Tenuta.

Le esterne dei tronisti

Nel corso della puntata che è stata registrata oggi pomeriggio, però, si è parlato anche dei tre protagonisti del Trono Classico.

Ida è uscita in esterna con Mario e questo conferma l'interesse che sta iniziando a provare per lui a circa un mese dall'esordio sulla poltrona rossa.

Cristian, invece, ha portato fuori solo Valentina e questo vuol dire che l'ha convinta a rimanere dopo che ieri si era eliminata vedendolo vicinissimo a Virginia.

Anche Brando ha potuto fare una sola esterna e ha scelto Beatriz, con la quale aveva discusso per i baci che si è scambiato con Raffaella durante la settimana.

Le anticipazioni del 12 dicembre, inoltre, confermano che Riccardo Guarnieri non era in studio e che non è rientrato nel parterre come tanti fan si aspettavano dopo aver saputo che lunedì si trovava a Roma.