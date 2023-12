Dal 4 dicembre Marcello Messina e Jasna Amodei sono una nuova coppia, ma prima di lasciare insieme U&D tra loro ci sono stati molti alti e bassi. Lorenzo Pugnaloni ha riassunto in una Instagram Stories ciò che è successo tra il cavaliere e la dama nelle puntate che devono ancora andare in onda in tv: le anticipazioni delle ultime registrazioni fanno sapere che l'uomo ha chiuso la conoscenza, poi ci ha ripensato e ieri ha lasciato il programma assieme alla sua nuova fidanzata.

Il passo indietro di Marcello

Nel corso della puntata di U&D che è stata registrata il 4 dicembre Marco Antonio è andato via con Emanuela e Marcello con Jasna: ben quattro protagonisti del Trono Over, dunque, ieri hanno lasciato il programma per viversi lontano dai riflettori.

Il blogger Pugnaloni, però, in mattinata ha fatto un "recap" di quello che è accaduto tra Messina e Amodei nell'ultimo periodo, ovvero prima che decidessero di fidanzarsi e di dire addio al parterre.

I due si sono conosciuti circa un mese fa e hanno cominciato ad uscire insieme dopo che lei è stata lasciata da Marco, un altro protagonista del cast.

Le anticipazioni di ciò che deve ancora andare in onda su Canale 5 (puntate registrate tra fine novembre e inizio dicembre), dunque, fanno sapere che il cavaliere ha avuto dei dubbi sulla dama e sul loro rapporto, per questo ha scelto di interrompere la loro frequentazione sorprendendo sia lei che tutto il pubblico.

Sboccia l'amore tra i senior del cast

Circa una settimana dopo, però, Marcello ha avuto un ripensamento e ha chiesto a Jasna di dare un'altra possibilità al loro rapporto.

I due hanno ripreso a frequentarsi negli ultimi giorni e ieri, lunedì 4 dicembre, hanno scelto di lasciare U&D in coppia.

Ad abbandonare il parterre nel corso della registrazione che si è svolta nelle scorse ore, però, sono stati anche Marco Antonio ed Emanuela.

Chi ha assistito al fidanzamento tra la dama e il cavaliere racconta che sembravano poco convinti, anzi sarebbe stata Tina Cipollari a spingerli a prendere questa decisione.

Roberta ci riprova con Alessandro

Il 4 dicembre negli studi di U&D si è parlato anche di Roberta e Alessandro: se la scorsa settimana la dama aveva chiuso la conoscenza scoprendo che il cavaliere voleva uscire anche con altre signore del parterre, ieri entrambi hanno raccontato del riavvicinamento che c'è stato tra loro negli ultimi giorni.

Ida Platano non ha assistito a tutto questo perché non era in studio: la tronista non ha partecipato alle riprese di lunedì ma nessuno ha spiegato il perché di quest'assenza.

Non si hanno più notizie nemmeno di Armando Incarnato, che manca dagli Elios dallo scorso 7 novembre. Stando alle anticipazioni delle ultime registrazioni, infatti, il cavaliere campano ha preso parte ad un solo appuntamento di quest'edizione del dating-show, dopodiché è sparito dal parterre.