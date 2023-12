Cambio di programmazione per il pomeriggio di Canale 5 dell'8 dicembre. Uomini e donne e il daytime di Amici non andranno in onda, al loro posto verrà trasmessa una maxi puntata della soap tv La Promessa. La variazione interesserà solo il giorno dedicato alla Festa dell'Immacolata Concezione, dopo tutto tornerà alla normalità.

Uomini e donne e Amici non vanno in onda l'8 dicembre

In occasione della festività dell'8 dicembre Canale 5 ha deciso dunque di variare la sua programmazione pomeridiana sospendendo la messa in onda di Uomini e donne e del daytime di Amici.

Maria De Filippi tornerà in tv domenica 10 dicembre con la nuova puntata del pomeridiano di Amici mentre per quanto riguarda il dating show la messa in onda delle nuove puntate riprenderà da lunedì 11 dicembre.

La Promessa si allunga: in onda dalle 14.45 fino alle 17.00

A fronte di questo stop, viene da chiedersi cosa verrà trasmesso al posto di Uomini e donne e Amici. A gioire saranno i fan de La Promessa, la serie tv ambientata nella Spagna di inizio '900. Venerdì 8 dicembre infatti, verrà trasmessa una maxi puntata della soap Tv di successo che inizierà alle 14:45 e terminerà alle 17:00, orario in cui la linea passerà a Pomeriggio 5.

Myrta Merlino e il suo talk quindi, andranno in onda anche in questo giorno festivo.

In prime time invece non ci sarà nessun cambio di palinsesto: su Canale 5 a partire dalle 21:25 andrà in onda di fatti regolarmente la nuova puntata di Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

Anticipazioni de La Promessa dell'8/12: arriva la baronessa Elisa

La puntata extra large de La Promessa di venerdì pomeriggio riprenderà dal momento in cui Cruz deciderà di invitare la misteriosa Elisa De Grazalema alla tenuta.

La baronessa giungerà però a La Promessa ancora prima di essere invitata, cosa che creerà subito delle tensioni tra lei e la marchesa. Elisa infatti, rivelerà a Cruz di aver avuto una relazione con don Alonso in passato scatenandone l'ovvia gelosia.

Intanto in cucina, i rapporti tra Candela e Simona saranno sempre più tesi, sarà Lope a cercare di farle riappacificare senza però risultati.

Pia invece, continuerà a essere insultata da Petra a causa della gravidanza ma in soccorso della governante giungerà Gregorio. Per il maggiordomo e Pia arriverà il momento di decidere il da farsi, visto che i marchesi De Lujgan chiederanno loro di sposarsi per evitare il sorgere di uno scandalo e risolvere così la situazione. I due quindi, saranno costretti a fare il grande passo per non perdere il lavoro. Nuove nozze in definitiva in vista a La Promessa.