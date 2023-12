Piccolo rimprovero da parte di Maria De Filippi a Gemma nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 4 dicembre. La presentatrice si è mostrata infastidita in merito all'interesse che Galgani ha dimostrato per Silvio e le sue nuove conoscenze a molti mesi di distanza dalla fine della loro frequentazione, una rottura voluta dalla stessa dama la scorsa primavera. Sui social alcuni hanno applaudito al discorso della padrona di casa alla 73enne.

L'intromissione di Gemma

A qualche giorno di distanza dal "no" che Silvio ha detto a un possibile ritorno di fiamma con Gemma, quest'ultima ha cercato un altro avvicinamento mostrandosi gelosa delle conoscenze che il cavaliere sta portando avanti con Gabriella e Sabrina.

Maria De Filippi ha commentato questo comportamento con parole poco tenere, criticandola per essersi intromessa in una situazione che non la riguardava.

"Ma cosa ti interessa? Io non capisco questi interessi a posteriori dopo mesi dalla frequentazione", ha detto la presentatrice di U&D alla dama, che di recente ha provato a riconquistare Venturato nonostante sia stata proprio lei a lasciarlo la scorsa primavera.

La 73enne ha risposto a fatica alla padrona di casa, anche perché in studio tutti concordavano con il suo pensiero e lo hanno dimostrato applaudendo.

Il parere degli spettatori sui social

Anche sui social network molti fan di U&D hanno concordato con Maria, e con la critica che ha fatto a Gemma e all'interesse che ha riscoperto per Venturato a tanti mesi di distanza dalla fine della loro frequentazione.

Tra i commenti che sono apparsi in rete sulla puntata odierna del dating show è possibile trovare quelli di chi ha applaudito virtualmente alle parole della conduttrice con emoticon o condividendo il video del suo discorso a Galgani.

Dopo questo piccolo rimprovero la dama del trono over non ha più cercato un riavvicinamento con Silvio, anzi lui ha continuato a uscire con Sabrina.

Le anticipazioni della registrazione che si svolta martedì scorso (e che deve ancora andare in onda su Canale 5) fanno sapere che il cavaliere ha detto di essere molto interessato a Sabrina, ma di non sentirsi corrisposto perché lei ha detto no a un'intimità dopo pochi appuntamenti.

Attese le anticipazioni delle nuove puntate

Oggi, lunedì 4 dicembre, è prevista una nuova registrazione di U&D e i fan si aspettano aggiornamenti su le tante storie che sono rimaste in sospeso la scorsa settimana.

Roberta ha chiuso con Alessandro dopo aver saputo che lui intende uscire anche con altre dame, ma pochi giorni fa i due sarebbero stati avvistati insieme a Cassino.

Anche tra Marco Antonio ed Emanuela ci sarebbe un ritorno di fiamma in corso. In mattinata Lorenzo Pugnaloni ha riportato la segnalazione di chi sostiene di aver beccato la coppia in Via del Corso domenica pomeriggio.