Ida Platano è stata ospite della puntata di Verissimo del 10 dicembre e oltre a commentare la nuova esperienza da tronista a Uomini e donne, ha parlato a lungo dei suoi più famosi ex fidanzati. La tronista ha definito "sotterrata" la relazione con Alessandro Vicinanza, mentre si è un po' illuminata quando Silvia Toffanin le ha chiesto di Riccardo Guarnieri. Su Instagram i fan hanno criticato la protagonista del dating show per la freddezza con la quale ha commentato la sua ultima storia d'amore, e il riavvicinamento tra il cavaliere e Roberta Di Padua.

Il distacco di Ida dopo il confronto agli Elios

A neppure un mese dal suo esordio sul trono di U&D Ida è stata invitata a Verissimo per parlare dei suoi amori e del nuovo ruolo che ricopre nel dating show.

Silvia Toffanin ha fatto molte domande su Alessandro e sulla storia d'amore che si è conclusa poche settimane prima che Maria De Filippi ufficializzasse il ritorno di Platano nel cast.

"La storia con lui è sotterrata, quando l'ho visto in studio non ho provato niente", ha detto Ida nel corso della puntata che è stata trasmessa in tv domenica 10 dicembre.

La nuova tronista ha reagito con freddezza anche alla notizia che il suo ex fidanzato ha ripreso una frequentazione con Roberta, anche lei nel parterre del trono over.

Rumor sul possibile ritorno in studio di Riccardo

La presentatrice di Verissimo ha interpellato Ida anche su quello che prova attualmente per Riccardo, l'altro cavaliere che ha conosciuto a U&D e con il quale ha fatto coppia per tanti anni tra alti e bassi.

"Per Riccardo provo affetto", ha fatto sapere la tronista.

Silvia Toffanin ha sottolineato che il viso di Platano si sarebbe illuminato non appena lei ha nominato Guarnieri, ma poco dopo le ha augurato di trovare un amore nuovo e di continuare a guardare al futuro e non più al passato.

In questi giorni si è vociferato di una possibile rottura tra il cavaliere pugliese e la sua ultima fiamma. Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Riccardo avrebbe smesso di seguire su Instagram Gabriella (la donna con la quale si sarebbe fidanzato durante l'estate) e per questo non sarebbe da escludere un suo imminente ritorno agli Elios, proprio come è accaduto con Alessandro in queste settimane.

Il pensiero del pubblico di Canale 5

Sotto al video che la pagina Instagram ha dedicato alle dichiarazioni di Ida sulla storia ormai finita con Alessandro, inoltre, è possibile trovare i commenti di chi non sta apprezzando le ultime "mosse" della storica dama del trono over.

"Lei era talmente innamorata che in poco tempo ha sotterrato tutto", "Lei è una persona a cui piace la notorietà e fa di tutto per averla", "Non era innamorata di Alessandro", "Quante bugie ha raccontato", questi sono alcuni dei pareri che i fan hanno espresso sulla freddezza con la quale Platano ha parlato di Vicinanza su Canale 5.