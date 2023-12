Ida Platano torna a parlare di Riccardo Guarnieri e dell'eventuale possibile rientro a Uomini e donne di colui che è stato il suo fidanzato storico.

La nuova tronista del talk show di Canale 5, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, non ha nascosto di aver sofferto per la fine della loro relazione, aggiungendo che ancora oggi c'è dell'affetto nei confronti del cavaliere pugliese, nonostante se ne siano dette di tutti i colori in passato.

La segnalazione su Riccardo Guarnieri: l'ex volto del trono over sarebbe di nuovo single

Nei giorni scorsi si è molto parlato di Riccardo Guarnieri per una segnalazione social riportata da Lorenzo Pugnaloni, il quale aveva svelato come l'ex volto del trono over avesse smesso di seguire colei che era stata additata come la sua nuova fiamma.

Un gesto che non è passato inosservato e che lasciava intendere il fatto che fosse tornato single, tanto da lasciar ipotizzare subito un possibile ritorno in trasmissione, dove attualmente c'è la sua ex fidanzata nelle vesti di tronista.

Ida Platano, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, ha così parlato di un eventuale rientro di Riccardo nel parterre del trono over senza nascondere di aver molto sofferto in passato per la fine della loro relazione, una storia che aveva tanto fatto sognare il pubblico.

'Ho sofferto per lui, qualcosa è rimasto, c'è affetto', le parole della tronista di Uomini e donne sul suo ex

"Riccardo? Certo che è stato importante. Se tornasse da me? Quando dico che ho sofferto per amore intendo lui", ha dichiarato la tronista del talk show pomeridiano di Canale 5.

"Ci sono amori che ti senti come se ti mancasse l'aria ed era quello con Riccardo. Cosa provo? Qualcosa è rimasto, c'è dell'affetto. È rimasto affetto per quello che di bello c'è stato", ha ammesso senza troppi problemi Ida pur non nascondendo che in passato ci sono stati diversi momenti di tensione e scontro con il suo ex, spesso e volentieri anche davanti le telecamere.

Dopo le dichiarazioni di Ida a Verissimo, sono già tantissimi i fan che sperano di poter assistere al più presto a questa reunion all'interno dello studio di U&D.

I fan sperano nel ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo Guarnieri

"Riccardo dopo questa intervista di Ida ti voglio subito in trasmissione, perché noi tutti ci meritiamo di assistere a questo ritorno di fiamma", è il commento di uno spettatore dopo l'intervista di oggi.

"Sarebbe bellissimo rivederli di nuovo insieme, io sono anni che sogno il loro matrimonio", scrive qualcun altro su Facebook.

"È chiaro che Ida non abbia mai dimenticato il suo ex storico e direi che farebbero bene a concedersi un'altra chance", ha sentenziato un altro utente sui social.