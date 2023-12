In queste ore è stata annunciata la presenza di Ida Platano a Verissimo per questo weekend: la tronista di Uomini e donne sarà ospite di Silvia Toffanin domenica 10 dicembre. Su Instagram diversi fan si sono schierati contro il diverso trattamento che la parrucchiera starebbe ricevendo rispetto agli altri protagonisti del Trono Classico: oltre a dirsi stanchi di vedere la 42enne in tv, tanti fan hanno sottolineato che lei rilascia interviste e usa i social network mentre Brando e Cristian non lo fanno per regolamento.

Il ritorno da Silvia Toffanin

Non è passato nemmeno un mese da quando Ida Platano è tornata a U&D nell'inedita veste di tronista: la parrucchiera di Brescia si è rimessa in gioco a poche settimane dalla sua rottura con Alessandro Vicinanza, anche lui di nuovo nel parterre del Trono Over.

La 42enne, però, nei prossimi giorni sarà ospite di un'altra trasmissione di punta di Canale 5: in queste ore sono stati annunciati gli ospiti di Verissimo e l'ex dama figura tra quelli della puntata di domenica 10 dicembre.

La donna è già stata intervistata da Silvia Toffanin due volte, la prima qualche anno fa quando soffriva ancora per Riccardo Guarnieri e la seconda in coppia con Alessandro dopo l'addio al dating-show.

Il parere dei telespettatori

L'annuncio della presenza di Ida nella puntata di Verissimo del 10 dicembre è stato dato anche sulle pagine ufficiali del programma: su Instagram, ad esempio, è stata pubblicata la foto di Platano con accanto la data in cui sarà trasmessa la sua intervista.

Sotto a questo post, però, alcuni hanno lasciato un commento per dirsi stanchi della partecipazione della parrucchiera a così tanti format di punta di Mediaset, soprattutto perché il suo percorso a U&D è ancora in corso e nessun componente del cast va ospite in altre trasmissioni prima di fare la scelta.

"Basta, non ne possiamo più", "Ida? Ma il senso?", "Non datele tutta questa attenzione", "Pure lei, vergognatevi", "Lei questo voleva", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan hanno espresso sul web dopo aver saputo che la nuova tronista avrà un faccia a faccia con Silvia Toffanin domenica prossima.

Il parallelo con gli altri tronisti del cast

Tra i commenti che appaiono sotto il post Instagram che la pagina di Verissimo ha dedicato ad Ida Platano, però, si può trovare anche quello di alcune fan che hanno voluto sottolineare la presunta disparità di trattamento che ci sarebbe tra la parrucchiera e gli altri componenti del cast di U&D.

"Scusate ma da quando una tronista va a Verissimo e può usare i social? Ida è la figlia della gallina bianca", "Ora le troniste possono andare a Verissimo? Prima ci andavano dopo la scelta", questi sono i pareri che alcune spettatrici hanno espresso nelle ultime ore.

In effetti chi partecipa al dating-show per regolamento non potrebbe né apparire in altre trasmissioni né postare contenuti sui social: Ida, invece, domenica prossima sarà ospite di Silvia Toffanin e non ha mai smesso di sponsorizzare prodotti di vario genere sul suo profilo Instagram (cosa che Brando e Cristian non fanno, anzi non usano i loro account da quando sono stati ufficializzati nel cast del programma).