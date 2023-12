Mirko Brunetti potrebbe arrivare nel cast delle nuove puntate di Uomini e donne del 2024 come nuovo tronista.

È questa l'indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni sui social, dopo che Mirko è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima edizione del Grande Fratello, protagonista del triangolo sentimentale che lo ha visto coinvolto con Greta e Perla, tale da appassionare una vasta fetta di spettatori.

Il talk show di Maria De Filippi riparte l'8 gennaio dopo la sosta natalizia

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi tornerà in onda da lunedì 8 gennaio dopo la lunga pausa natalizia che quest'anno partirà lunedì 25 dicembre.

La seconda parte della trasmissione sarà incentrata in primis sulle scelte dei due tronisti Cristian e Brando, presenti in studio dallo scorso settembre e ormai chiamati a compiere le loro fatidiche scelte finali tra le pretendenti che sono rimaste.

A quel punto ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare di trovare l'anima gemella e tra i nomi in lizza spicca quello di Mirko Brunetti.

Mirko Brunetti in lizza come prossimo tronista a Uomini e donne

L'ex volto di Temptation Island quest'anno è stato scelto come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5, dove ha avuto modo di ritrovare entrambe le sue ex fidanzate.

Trattasi di Perla e Greta, rispettivamente la fidanzata storica e la tentatrice di cui si è innamorato all'interno del villaggio delle tentazioni.

Un'esperienza non facile per Mirko che, tuttavia, è stato già "punito" dal pubblico del reality show con l'eliminazione definitiva dal gioco, dato che non è stato in grado di prendere una decisione tra le due ragazze.

Sempre secondo Pugnaloni, complessivamente dovrebbero essere sempre tre i tronisti in carica: un uomo, una donna e Ida Platano, che ha iniziato la sua avventura da un paio di mesi.

Un percorso non facile per Ida Platano come tronista

Un percorso quello di Ida che al momento non sta dando i frutti sperati, dato che la tronista sembra non aver perso la testa per nessuno dei pretendenti arrivati in trasmissione per conoscerla.

A rendere tutto più complicato anche la presenza in studio del suo ex Alessandro Vicinanza, con il quale Ida ha vissuto una storia d'amore della durata di quasi un anno.

Alessandro è rientrato per mettersi in gioco nel parterre del trono over e dopo aver provato a rifrequentare la sua vecchia fiamma Roberta Di Padua, nelle prossime puntate svelerà di essere interessato anche alla dama Cristina, alla quale chiederà di poter uscire e vedersi fuori dallo studio del talk show Mediaset.