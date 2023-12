Nel futuro di Mirko Brunetti può esserci il ruolo di tronista a Uomini e donne. L'ipotesi è stata lanciata da Lorenzo Pugnaloni, secondo cui l'ex gieffino potrebbe salire sul trono nella seconda parte della stagione del dating show di Maria De Filippi, appena si concluderanno i percorsi degli attuali tronisti Cristian e Brando.

Tra i papabili nuovi tronisti potrebbe esserci anche Roberta Di Padua, la dama che ha recentemente abbandonato il Trono Over.

L'ipotesi di Pugnaloni: Mirko Brunetti nuovo tronista di Uomini e donne

Mirko Brunetti, eliminato dalla casa del Grande Fratello nella puntata dell'11 dicembre, potrebbe presto tornare in Tv in un altro programma targato Mediaset.

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, non è escluso che l'ex di Perla e Greta possa approdare a Uomini e donne come nuovo tronista. Secondo il blogger infatti a breve si concluderanno i percorsi di Brando e Cristian e quindi poi ci sarebbero due posti liberi sul trono e uno di loro appunto può essere Mirko. "Non è da escludere per la seconda parte del programma. I nuovi arrivi dovrebbero essere un uomo e una donna", si legge sulle Instagram Stories di Pugnaloni.

Anche per Roberta Di Padua ipotesi sul trono di U&D

Quella lanciata poche ore fa da Lorenzo Pugnaloni non è l'unica ipotesi che circola sui nuovi tronisti del programma. Secondo alcuni utenti infatti, Maria De Filippi potrebbe offrire il Trono anche all'ex dama Roberta Di Padua.

La donna infatti, nell'ultima registrazione del 12 dicembre, ha deciso di abbandonare il programma. La puntata del suo addio non è ancora andata in onda su Canale 5 e con ogni probabilità verrà trasmessa entro venerdì 22 dicembre. A partire da questa data, Uomini e donne si prenderà una pausa di circa due settimane e tornerà regolarmente in onda a partire da lunedì 8 gennaio.

Un riepilogo del percorso di Mirko in tv: da Temptation al Grande Fratello

Il 2024 per Mirko Brunetti potrebbe essere un anno di cambiamento. Il triangolo amoroso che lo ha visto protagonista con Perla e Greta sembra ormai giunto al termine. Negli ultimi giorni, l'ex gieffino ha fatto chiarezza dentro di sé, lasciando definitivamente Greta e chiudendo le porte a un eventuale ritorno di fiamma con Perla.

Ecco perché l'ipotesi di vederlo sul trono di Uomini e donne non sembra essere poi così campata in aria. Per il momento, i fan lo possono vedere nello studio del Grande Fratello, seduto nel parterre degli eliminati. Dopo la partecipazione all'ultima edizione di Temptation Island insieme alla allora fidanzata Perla Vatiero, Mirko è diventato un personaggio noto, tanto che pure Alfonso Signorini ha deciso di puntare su di lui per il Grande Fratello. E appunto non sarebbe da escludere un suo futuro coinvolgimento anche a Uomini e Donne.