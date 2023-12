Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana di Natale, confermano che la fuga di Clara ed Eduardo volgerà al termine. Damiano convincerà inoltre il suo amico a consegnarsi alla polizia, mentre Alberto deciderà di farla pagare ai due fuggitivi.

Proseguendo con le varie storyline, Antonio scoprirà che Viola e Damiano hanno una relazione e inizierà a comportarsi in modo strano. Spazio poi per i festeggiamenti con Raffaele che preparerà il cenone della viglia e il pranzo di Natale, mentre Otello allieterà i più piccoli vestendosi da Santa Claus.

A casa Del Bue, Luca, rimasto da solo, sarà invece un inaspettato quanto piacevole ospite dell'ultimo minuto, anche se la malattia getterà un ombra sull'uomo. Per finire Micaela dimostrerà di essere una scheggia impazzita in radio, al punto da spiazzare anche Filippo.

Lunedì 25 dicembre: Natale a Palazzo Palladini

Clara proverà, in tutti i modi, a convincere Eduardo ad interrompere la loro folle fuga. Nel frattempo Alberto, rimasto solo a Natale, percepirà ancor di più il peso della solitudine.

A Palazzo Palladini, i condomini saranno alle prese con la cena della vigilia e il pranzo del 25 dicembre. Inoltre Raffaele chiederà ad Otello di impersonare Babbo Natale per allietare i più piccoli.

Martedì 26 dicembre: Luca ospite di Guido e Mariella

Viola e Damiano faranno il possibile per tenere la loro relazione nascosta ai rispettivi figli, tuttavia Manuel si mostrerà particolarmente furbo e scoprirà che i due stanno assieme. Il bambino, eccitato per la novità, correrà subito a riferirla al suo amichetto Antonio.

Rimasto da solo per le festività, Luca, all'ultimo momento, verrà invitato a casa Del Bue.

Il medico si mostrerà un ospite cordiale e sorprenderà Guido e Mariella con la sua gentilezza, tuttavia l'ombra della sua malattia lo tormenterà anche in un giorno, apparentemente, sereno.

Mercoledì 27 dicembre: Antonio resta profondamente turbato

Dopo aver scoperto che sua madre ha una relazione con Damiano, Antonio inizierà a comportarsi in modo strano.

Renato, dopo essersi dimenticato di portare dei regali ad Otello dalla Sicilia, chiederà aiuto a Raffaele.

Il comportamento di Micaela, troppo fuori dagli schemi persino durante la puntata natalizia, finirà per mettere in agitazione Filippo. Tuttavia, sorprendentemente, la gemella troverà l'appoggio degli ascoltatori.

Giovedì 28 dicembre: Eduardo minaccia Alberto

Dopo aver minacciato Alberto, il giovane boss Sabbiese dovrà affrontare le conseguenze del suo grave gesto, nel frattempo Damiano verrà a sapere da Rosa che Eduardo è tornato a Napoli.

Dopo essersi goduta il trionfo per la sua trasmissione radiofonica, Micaela avrà un brusco confronto con Samuel dove sarà palese che i due hanno una visione molto diversa della loro relazione.

Mariella inizierà a sospettare che Serena le stia nascondendo qualcosa.

Venerdì 29 dicembre: Eduardo minaccia Alberto

Damiano riuscirà a convincere Eduardo a consegnarsi alle forze dell'ordine, mentre Alberto ingaggerà una battaglia per togliere, per sempre, Federico a Clara.

Eugenio, ignaro del fatto che Antonio sappia già tutto, proverà a rispondere ad alcune domande imbarazzanti del figlio in merito al rapporto tra Viola e Damiano.

Dopo l'ennesima lite con Micaela, Samuel riceverà un consiglio da Nunzio.

La fine della fuga per Clara ed Eduardo

Come prevedibile non ci sarà nessun lieto fine per Clara ed Eduardo. Del resto era impossibile anche solo prendere in considerazione l'idea che i due potessero vivere in Marocco, sfuggendo alla legge per sempre.

A quanto pare la prima ad aprire gli occhi sarà l'ex di Alberto. La donna, infatti, pregherà Sabbiese di rientrare con lei a Napoli e l'uomo, in un momento di lucidità, capitolerà.

I due torneranno in Italia nella settimana di Natale, ma le cose non si metteranno affatto bene per nessuno dei due. Clara dovrà affrontare l'ira di Alberto che deciderà di iniziare una guerra legale per toglierle per sempre Federico. Quanto ad Eduardo l'uomo farà l'ennesimo errore minacciando Palladini ed in seguito farà però una mossa sensata accettando l'aiuto di Damiano. Questo ovviamente significherà anche consegnarsi alla giustizia e collaborare. Resta da capire se il giovane boss andrà fino in fondo ma, anche in quel caso, per lui si aprirebbero comunque le porte della prigione.