Nuovo rimprovero di Maria De Filippi a Gemma e ad altri componenti del parterre di Uomini e donne, che secondo lei perderebbero tempo parlando di questioni che non hanno a che fare con il programma. La presentatrice ha spalleggiato Gianni Sperti nella critica riguardante le perdite di tempo Galgani con i corteggiatori, poi ha aggiunto al gruppo dei "perditempo" anche Silvio, Gabriella, Alessio e Claudia. Sui social in tanti hanno esultato per questa "strigliata" della padrona di casa alla dama che da anni non si lega a qualcuno del cast.

La protesta dell'opinionista Gianni Sperti

Nel corso della puntata di U&D che è andata in onda il 6 dicembre (iniziata con il rientro in studio di Alessandro, ex di Ida) Maria ha chiamato al centro Gemma e le ha chiesto di commentare l'esterna che ha fatto con Antonio in settimana.

Nella discussione si è inserito il signor Giovanni, e tra lui e Galgani è nato un botta e risposta che ha indispettito Gianni Sperti.

L'opinionista si è lamentato del fatto che la dama e il cavaliere stavano parlando da più di dieci minuti pur non piacendosi, tant'è che hanno risposto entrambi "no" quando De Filippi ha chiesto se tra loro c'era un interesse.

Il collega di Tina si è anche alzato dalla sua sedia e ha elencato cosa ha mangiato poche ore prima, un siparietto per sottolineare che a nessuno importava se Gemma e Giovanni avevano ballato o preso un caffè insieme.

La presa di posizione di Maria

Gemma ha reagito male alla critica di Gianni ed è tornata al suo posto lasciando Antonio da solo al centro, così Maria ha preso parola e ha detto tutto quello che pensa di questa situazione e di altre alle quali ha assistito in silenzio in questi mesi.

"Io la penso come Gianni. Mi sembra tutto tarocco, tra voi non c'è interesse.

A te non piace Giovanni e tu non piaci a lui, ma perché parlate per ore di un caffè?", ha sostenuto la padrona di casa davanti a una Galgani sempre più silenziosa.

Poco dopo De Filippi ha elencato le persone che secondo lei avrebbero spesso perso tempo in puntata parlando di cose esterne al programma: Alessio e Claudia che si sarebbero scontrati per tutelare ognuno la propria immagine, Silvio che si è riavvicinato a Gemma pur non volendo riallacciare una frequentazione con lei, Gabriella che si è intromessa nella conoscenza tra Venturato e Sabrina dopo aver sparlato di lui.

La presentatrice ha menzionato anche il litigio che Alessandro e Ida hanno avuto poco prima in studio, precisando di non essere mai intervenuta perché non si trattava di qualcosa relativo al programma.

"Mi interessa sapere solo se sono pronti a conoscere altre persone", ha concluso Maria tra gli applausi del pubblico presente.

Il pensiero degli spettatori di Canale 5

Il rimprovero di Maria De Filippi a Gemma è stato molto commentato sui social network.

"Prima o poi doveva succedere. Maria ha perso le staffe, con ragione", "Finalmente qualcuno la zittisce", "Ha detto quello che tutti noi pensiamo", "Era ora, basta con Gemma e le sue storie", "Dopo 15 anni ha stancato", "Dieci minuti di applausi per Maria", questi sono solo alcuni dei pareri che gli spettatori hanno espresso su X nel corso della puntata di U&D che è stata trasmessa mercoledì 6 dicembre.