Mercoledì 13 dicembre è stata pubblicata una nuova intervista di Maurizio Laudicino.

E' stato l'esperto di Gossip Lorenzo Pugnaloni a fare qualche domanda all'ex cavaliere di U&D, spaziando dalla frequentazione con Elena Di Brino all'opinione che lui ha su Roberta Di Padua e Ida Platano. L'imprenditore ha bocciato entrambe le protagoniste del dating-show sostenendo che ormai sarebbero solo personaggi televisivi pronti a partecipare anche ad altri format come Temptation Island e il Grande Fratello.

Le frecciatine a Di Padua e Platano

La puntata di "Casa Lollo" che è stata caricata sul web il 13 dicembre ha come protagonista l'imprenditore che per circa tre mesi è stato al centro delle dinamiche di U&D: Maurizio Laudicino.

Il cavaliere ha commentato quello che è successo ultimamente in studio, a partire dalla "promozione" di Ida da dama del parterre a tronista.

"Quando è venuta ospite con Alessandro a settembre avevo già capito che sarebbe tornata, ne ero sicuro", ha detto l'ex di Gemma nell'intervista che ha rilasciato al blogger Pugnaloni.

In merito alla decisione di Roberta di lasciare il programma da sola (è accaduto nel corso della registrazione del 12/12), invece, l'uomo voluto rassicurare i fan dicendo: "Tranquilli, tornerà. Magari non subito, ma lei e Ida sono personaggi che tornano sempre. Potrebbe partecipare ad altri format come Temptation Island e il Grande Fratello".

Il ricordo della conoscenza con Gemma

Nell'intervista che è stata pubblicata sui social network nel tardo pomeriggio di oggi, però, Maurizio ha parlato anche di Gemma e della loro tanto discussa frequentazione.

L'ex cavaliere di U&D ha ribadito quello che ha sempre detto davanti alle telecamere: per Galgani provava una forte attrazione mentale, un'intesa che però non è mai sfociata in un trasporto fisico.

Quando Lorenzo Pugnaloni gli ha chiesto se secondo lui la 73enne troverà mai l'amore, Laudicino ha risposto: "Questo non lo so. I numeri dicono che è lì da 14 anni e non l'ha ancora trovato. Statisticamente mi sembra difficile che possa accadere".

A sorpresa, però, Maurizio ha anche svelato che la sua conoscenza con Elena ha subito una battuta d'arresto: "La distanza è tanta e non riusciamo a vederci.

C'è crisi ma speriamo di incontrarci prima o dopo Natale".

Il difficile percorso in televisione

Maurizio ha fatto parte del cast di U&D da settembre a inizio novembre: in questi pochi mesi l'imprenditore è riuscito a far parlare sempre di sé, diventando un personaggio di punta della prima parte della stagione.

La prima dama con la quale Laudicino si è rapportato è stata Gemma: i due sono usciti insieme per circa un mese e mezzo ma lui ha sempre indietreggiato davanti alle richieste di baci di Galgani. Questa frequentazione si è interrotta definitivamente quando il cavaliere ha notato Elena nel parterre e con lei ha cominciato una conoscenza molto discussa.

Criticatissimi soprattutto dagli opinionisti Gianni e Tina, infatti, meno di due mesi fa i due hanno deciso di abbandonare il programma per viversi e capire se possono andare d'accordo anche lontano dalle telecamere.