A circa 24 ore dalla registrazione di U&D in cui Roberta ha deciso di abbandonare il parterre perché Alessandro ha iniziato una conoscenza con Cristina, a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione sull'ormai ex coppia. Pochi giorni prima di lasciarsi, infatti, i due sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi a Salerno e c'è chi assicura che si comportavano da divi, facendo foto e video per sponsorizzare il posto.

Il retroscena prima della separazione

La notizia che il 12 dicembre scorso ha spiazzato i fan di U&D è che Roberta si è ritirata "per colpa" di Alessandro.

Le anticipazioni della puntata che è stata registrata ieri pomeriggio, infatti, fanno sapere che Di Padua ha lasciato il programma da sola dopo aver scoperto che Vicinanza ha accettato di iniziare una frequentazione con Cristina.

Questa rottura è arrivata dopo qualche settimana di frequentazione, una serie di appuntamenti che la dama e il cavaliere hanno vissuto nelle rispettive città.

Diverse segnalazioni, infatti, hanno informato fan e curiosi del fatto che Vicinanza ha raggiunto la compagna a Cassino e poi lei si è recata a Salerno, il tutto prima di partecipare alle riprese di martedì scorso.

Alcuni spettatori hanno visto e fotografato i due protagonisti del Trono Over ma ancora non sapevano che la storia sarebbe finita a causa dell'interesse di lui per un'altra "veterana" del parterre.

Il comportamento fuori dagli studi tv

Mercoledì 13 dicembre, però, a Deianira Marzano è arrivata una nuova segnalazione sull'ex coppia, in particolare su come i due si sarebbero comportati quando i fan li hanno beccati insieme a Salerno.

"Li abbiamo visti tutti. Si sponsorizzavano con foto e video, facevano i divi di Hollywood", si legge nel messaggio che l'influencer campana ha condiviso tra le sue Instagram Stories nelle ultime ore.

Chi sostiene di essersi imbattuto per caso in Vicinanza e Di Padua, inoltre, ha aggiunto di non essersi stupito quando ha saputo che la loro frequentazione è finita.

"Lui non faceva sul serio ma a lei stava bene perché tutti ne parlavano", è il commento di una persona che ha chiesto di rimanere anonima.

Il percorso fino all'addio del 12 dicembre

Roberta e Alessandro si sono conosciuti negli studi di U&D poco più di un anno fa; la loro frequentazione è iniziata quando lui ha interrotto quella con Ida perché era certo che lei provasse ancora qualcosa per lo storico ex Riccardo Guarnieri.

Dopo circa un mese, però, una domanda di Maria De Filippi ha spinto Vicinanza a confessare che nel suo cuore c'era ancora Platano: da questa dichiarazione d'amore il rapporto con Di Padua ha subito un brusco stop.

A fine novembre, però, l'imprenditore campano è rientrato nel parterre e la prima persona con la quale è uscito è stata proprio Roberta.

A quest'ultima non è mai andato giù che il cavaliere volesse sentire e vedere anche altre dame (in particolare Cristina) ed è proprio questo il motivo per il quale il 12 dicembre ha detto addio al programma.