La notizia dell'addio di Roberta a U&D ha spiazzato fan e curiosi. L'anticipazione che il blogger Pugnaloni ha dato al termine della registrazione del dating-show del 12 dicembre, infatti, ha portato molti spettatori ad esporsi per incolpare Alessandro dell'uscita di scena di Di Padua. Il cavaliere ha chiesto ed ottenuto un appuntamento con Cristina e per questo la storica dama del parterre ha deciso di abbandonare il programma definitivamente.

La scelta che spiazza il pubblico

"Nella registrazione di martedì 12 dicembre Roberta ha lasciato il programma da sola perché Alessandro ha accettato di uscire e conoscere Cristina", è questa l'anticipazione più interessante che è trapelata al termine delle riprese di U&D.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha definito questo spoiler uno "scoop clamoroso" che andrà in onda su Canale 5 all'inizio del 2024, ovvero quando riprenderà la programmazione del dating-show dopo la pausa natalizia.

Vicinanza ha ammesso di provare un interesse per la dama Tenuta dopo aver frequentato Di Padua per qualche settimana: questo tentativo di corteggiamento del cavaliere nei confronti di un'altra donna ha spinto la storica protagonista del Trono Over a chiudere il rapporto e a dire addio al cast.

Il pensiero di chi guarda il dating-show

Dalla sera del 12 dicembre quest'anticipazione sta facendo il giro del web e molti fan di U&D l'hanno commentata con stupore e occhi critico.

"No Roberta, guardami", "Ma no", "Cosa?", "Io sono in lutto".

Questi sono i pareri che alcuni spettatori del dating-show hanno espresso su X dopo aver scoperto che Di Padua ha lasciato il programma da single.

Quando Lorenzo Pugnaloni ha svelato il motivo per il quale la dama si è ritirata, però, in tanti hanno dato la colpa ad Alessandro perché si è avvicinato a Cristina deludendo l'altra donna con la quale stava uscendo da qualche settimana.

"Quello ha rovinato tutto, lo sapevo io", ha scritto un altro fan sui social network.

Il percorso nel trono over

L'addio di Roberta a U&D è stato inaspettato ed è arrivato a molti anni di distanza dal suo esordio nel parterre femminile del Trono Over.

Di Padua è sempre stata al centro delle dinamiche più interessanti del dating-show soprattutto perché spesso si è rapportata con cavalieri che avevano già altre situazioni in ballo.

I telespettatori ricorderanno sicuramente il periodo in cui Riccardo erano conteso tra Ida e Roberta, ma anche quando le stesse dame si sono scontrate per l'interesse che avevano per Alessandro.

La dama di Cassino ha lasciato il programma in coppia solo una volta ed è stato diversi anni fa quando si è fidanzata con Guarnieri: la storia è durata pochi mesi, dopodiché entrambi sono tornati in studio per conoscere altre persone.