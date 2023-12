Alessandro e Cristina di Uomini e donne sembrano fare sul serio: come dimostrano alcuni scatti che i fan hanno realizzato di nascosto, il cavaliere e la dama erano insieme a Salerno il 26 dicembre. La segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano sui social parla di una lunga passeggiata che i due hanno fatto prima di concedersi un aperitivo in centro con un'amica.

L'avvistamento lontano dagli studi tv

I baci che Alessandro e Cristina hanno raccontato di essersi scambiati prima dell'ultima registrazione di U&D (che si è svolta il 21 dicembre scorso) erano solo un piccolo anticipo di quello che i due avevano progettato per le feste.

Tra le storie Instagram che Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo è possibile trovare la segnalazione di una fan sulla discussa "coppia" del trono over.

Accanto a una foto fatta ai due da lontano all'esterno di un locale, si può trovare il seguente messaggio: "Ci sono Alessandro e Cristina a Salerno. Sono con una ragazza bionda che probabilmente è amica di uno dei due".

"Camminano sotto braccio in giro e ora stanno facendo aperitivo", fa sapere ancora chi ha incontrato Vicinanza e Tenuta il giorno di Santo Stefano.

La conoscenza e i baci

Come documentano le foto e i messaggi di chi si è imbattuto per caso in Alessandro e Cristina, la conoscenza tra i due procede a gonfie vele.

Anche ora che le registrazioni di U&D sono ferme per le feste, il cavaliere e la dama approfittando di ogni momento possibile per vedersi e per approfondire il loro rapporto.

Vicinanza, inoltre, sembra aver accantonato definitivamente Roberta e il legame che stavano cercando di recuperare da quando lui ha ripreso posto nel parterre maschile a fine novembre, ovvero poco tempo dopo aver chiuso la storia d'amore con Ida Platano (anche lei di nuovo nel cast da quasi due mesi ma nel ruolo di tronista).

Le ultime anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios hanno aggiornato fan sui baci che Alessandro si è scambiato con Cristina a cena, un avvicinamento fisico che neppure la dama si aspettava avvenisse dopo così poco tempo.

Le nuove puntate dell'8 gennaio

L'ultima registrazione di U&D risale al 21 dicembre e ancora non si sa se il cast si ritroverà agli Elios prima della fine del 2023 per prendere parte a nuove puntate.

L'unica certezza è sul giorno in cui riprenderà la regolare programmazione: lunedì 8 gennaio sarà trasmesso in tv l'appuntamento in cui Roberta Di Padua ha abbandonato il parterre. La dama si è ritirata dal trono over da sola dopo aver saputo che Alessandro e Cristina avrebbero iniziato una frequentazione.

La donna non si è più vista in studio e i telespettatori stanno per assistere alla sua uscita di scena.