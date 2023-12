Giovedì 21 dicembre si è svolta una nuova registrazione di Uomini & Donne, la seconda di questa settimana. Le anticipazioni che circolano riguardano in primis Alessandro e i baci a stampo che si è scambiato con Cristina dopo una cena. Intanto Tina e Beatriz hanno litigato pesantemente, ma Maria De Filippi ha promesso che eliminerà questo scontro dalla puntata in fase di montaggio.

La decisione di Roberta

Sono passati ormai diversi giorni da quando i fan di U&D hanno scoperto che Roberta ha abbandonato il programma da single.

Le anticipazioni della puntata che ancora deve andare in onda su Canale 5 (sarà trasmessa al rientro dalle vacanze natalizie, quindi dall'8 gennaio in poi), infatti, fanno sapere che Di Padua si è ritirata perché non riesce a vedere Alessandro interagire con altre dame del parterre.

Il cavaliere, invece, è rimasto in studio e da qualche giorno ha avviato una frequentazione sia con Cristina che con Asmaa.

Tra Vicinanza e Tenuta c'è stato un appuntamento romantico e una serie di baci: la dama ha detto che non si sarebbe mai aspettata di provare interesse per l'ex di Ida.

Roberta invece non era agli Elios a nessuna delle ultime due registrazioni e questo conferma la sua volontà di non partecipare più al dating-show del quale è stata assoluta protagonista per diversi anni.

Il via vai nel cast senior

Roberta non è l'unica ad aver lasciato il cast di U&D in questo periodo: ieri, ad esempio, il cavaliere Federico ha deciso di andare via a seguito di una dura lite che ha avuto con Tina durante la registrazione.

L'uomo aveva esordito nel parterre maschile solo poche settimane fa nel ruolo di corteggiatore di Barbara: la conoscenza tra i due, però, non è mai decollata e lui era rimasto in studio su richiesta di Aurora.

Da qualche puntata, invece, non si hanno notizie di Gemma, che sembra essere di nuovo finita nell'ombra dopo la burrascosa ma intensa frequentazione con Maurizio Laudicino (l'imprenditore che proprio in questi giorni ha ufficializzato la fine della sua storia con Elena Di Brino, anche lei ex volto del Trono Over).

I percorsi dei protagonisti del Trono Classico

Le anticipazioni della registrazione del 21 dicembre, inoltre, fanno sapere che continua la ricerca dell'anima gemella dei tre tronisti del cast di U&D.

Beatriz si è scontrata duramente con Tina sul suo passato: l'opinionista ha messo in dubbio le sofferenze che la giovane dice di aver patito e da qui è nato un litigio che Maria ha promesso di tagliare in fase di montaggio della puntata.

Ida sta iniziando a palesare una piccola preferenza per Mario, al quale ha creduto in particolare dopo che una ragazza si è presentata agli Elios per segnalare un presunto scambio di messaggi tra loro. Platano ha avuto un chiarimento con l'uomo in camerino e poi l'ha convinto a non andare via; lui voleva lasciare il programma perché ha sentito un'altra persona durante il percorso.