Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate della soap La Promessa in onda in Spagna dal 26 al 29 dicembre 2023 e che verranno trasmesse poi su Canale 5 durante l'anno 2024. Il dottor Abel minaccerà di far venire alla luce la relazione extraconiugale tra Jana e Manuel. Intanto María scomparirà in strane circostanze, mentre Leonor farà sapere di essere in procinto di ritornare a La Promessa.

Catalina si riprende, Cruz e Lorenzo furiosi

Jana si prenderà cura di Catalina, rimasta gravemente ferita a causa di un incendio provocato dalla cognata Jimena al palazzo Lujan.

Appena guarirà, Catalina ringrazierà Romulo per averle salvato la vita, quest'ultimo intanto rimarrà senza parole quando Mauro gli dirà di voler lasciare la Promessa. Successivamente Margarita metterà in guardia la figlia Catalina da Pelayo, il quale intanto interromperà la sua collaborazione con Jerónimo.

Curro e Martina rischieranno di essere sorpresi in intimità. Ben presto intanto Manuel farà diventare Curro il nuovo Barone di Linaja, scatenando la furia di Lorenzo e Cruz. Quest’ultima si infurierà con suo figlio Manuel anche per la partenza di Jimena.

In seguito Curro rimarrà sorpreso dal cambio di atteggiamento della marchesa Cruz, che fingerà di essere contenta per il titolo nobiliare che gli è stato attribuito.

Il capitano Lorenzo invece accuserà Martina di aver manipolato Curro contro di lui.

Leonor annuncia il suo ritorno, Salvador e Jana alla ricerca di Maria

Feliciano rinnegherà la madre Petra, mentre Simona e Candela saranno felici dopo aver ricevuto una lettera di Don Carlos.

Maria dichiarerà i propri sentimenti a Salvador e sosterrà Jana quando la vedrà in crisi per la sua tresca clandestina con Manuel.

Intanto Salvador e Maria faranno sapere a Lope di essersi fidanzati.

Il dottor Abel costringerà Jana a tornare al suo fianco, altrimenti farà sapere a tutti che lei e Manuel sono amanti.

Leonor annuncerà il proprio ritorno da Parigi tramite una lettera, infine Maria scomparirà nel nulla dopo essere uscita per sbrigare delle commissioni: né Salvador e né Jana riusciranno a trovarla.

Un riepilogo sulla relazione tra Abel e Jana

Il dottor Abel è entrato nella vita di Jana quando lei e Manuel si sono allontanati a causa della finta gravidanza di Jimena. La domestica - rassegnata a non potersi vivere la sua storia d’amore con Manuel - aveva quindi accettato la corte del medico, che era arrivato a La Promessa per assistere Jimena. Poi Abel in combutta con Jimena ha fatto il possibile per impedire a Jana di riavvicinarsi a Manuel. Tra la domestica e il marchese però si è riaccesa la passione e sono fuggiti insieme.