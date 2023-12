Procede a gonfie vele la frequentazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Nell'attesa che la redazione di Uomini e donne li convochi agli studi Elios per partecipare alle nuove registrazioni, la dama e il cavaliere sono infatti stati visti e fotografati da una fan a Salerno. La segnalazione è stata pubblicata su Instagram da Deianira Marzano e comprende uno scatto rubato che i curiosi hanno fatto alla "coppia" che passeggiava felice per le vie della città dove lui vive.

Novità fuori dagli studi televisivi

Sabato 9 dicembre una fan di U&D si è imbattuta per caso in due protagonisti del Trono Over che in questo periodo si stanno frequentando e ha mandato a Deianira Marzano una fotografia.

"Ti invio la foto di Roberta e Alessandro, sono in giro a Salerno felici e contenti, per non dire innamorati", è questo il messaggio che l'influencer ha ricevuto e che subito dopo ha condiviso con i suoi follower di Instagram.

Nell'immagine in questione si vedono Di Padua e Vicinanza di spalle e abbracciati: è il cavaliere a stringere la dama in vita, mentre passeggiano per le vie della città campana dove lui vive e lavora.

Attesa per le prossime anticipazioni

Non è la prima volta che Roberta e Alessandro vengono beccati dai fan fuori dagli studi di U&D: pochi giorni fa, al termine di una registrazione, i due sono stati visti e fotografati in un bar di Roma.

Le anticipazioni delle ultime puntate che Maria De Filippi ha condotto ma che non sono ancora andate in onda, infatti, confermano che tra la dama e il cavaliere procede tutto per il meglio.

Da quando Vicinanza è rientrato in studio e ha litigato con Ida, la sua frequentazione con Di Padua è decollata e gli spettatori non escludono che presto i due potrebbero decidere di lasciare il programma in coppia.

Ad oggi, infatti, entrambi i protagonisti del Trono Over non stanno uscendo con altre persone perché vogliono concentrarsi sul loro rapporto e su quello che potrebbe nascere in futuro lontano dai riflettori.

L'11 dicembre nuova puntata su Canale 5

L'8 dicembre il format non è andato in onda e ha lasciato spazio alle soap di punta di Canale 5. I telespettatori assisteranno a una puntata inedita lunedì 11 dicembre, giorno in cui sarebbe anche prevista una nuova registrazione.

L'ultima volta che il cast si è riunito agli Elios Ida Platano non c'era e nessuno ha dato spiegazioni a riguardo: la tronista non ha partecipato alle uniche riprese di questa settimana, anzi Maria De Filippi si è concentrata molto su Brando, Cristian e sulle coppie più discusse del Trono Over.