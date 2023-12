Negli episodi della quarta e ultima stagione di Terra amara l'attenzione sarà focalizzata su Zuleyha Altun. La ragazza si renderà protagonista di un omicidio, visto che con la sua pistola farà fuori Umit. Sarà quest'ultima a provocarla: rapirà Adnan per estorcerle delle informazioni sul nascondiglio di Demir, sparito nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha sviluppa un'ossessione per Demir

Demir scomparirà durante l'irruzione di alcuni attentatori alla tenuta, mentre Umit continuerà a portare avanti la finta gravidanza credendo che l'uomo prima o poi torni a casa.

La ragazza incolperà Zuleyha di coprire la latitanza di Demir e visto che non le darà nessuna informazione in merito al luogo in cui si trova il giovane passerà alle maniere forti. Umit corromperà Cumali con una somma cospicua di denaro e gli chiederà di rapire Adnan. Successivamente si metterà in contatto con Zuleyha per chiederle di incontrarsi in un posto isolato per fare uno "scambio".

Zuleyha elimina Umit

Zuleyha si presenterà all'incontro con Umit armata. Le due donne daranno vita a uno scontro. Umit vorrà che la rivale le sveli il nascondiglio di Demir, solo così potrà riavere dietro Adnan. Zuleyha ribadirà di non sapere dove si trovi il suo consorte, tanto da tirare fuori l'arma da fuoco per costringere Umit a ridarle il suo bambino.

Nascerà una colluttazione che porterà al decesso della figlia di Sevda, che riceverà una pallottola all'altezza del cuore.

La moglie di Demir sarà sconvolta, ma riuscirà a trovare Adnan nell'auto di Umit. A questo punto porterà il bambino alla villa dove troverà Fekeli e Fikret, a cui racconterà ciò che è successo con Umit. Ma quanto i tre giungeranno sul luogo della tragedia non ci sarà nessuna traccia del corpo della vittima.

Hakan si disfa del corpo di Umit

Sarà Hakan a disfarsi del corpo di Umit dopo aver assistito al suo omicidio a opera di Zuleyha. Dopo circa una settimana inscenerà la morte della dottoressa come un incidente. Il corpo di Umit verrà riposto all'interno della sua macchina e gettato in un dirupo da alcuni uomini di Abdulkadir. Gli inquirenti crederanno che si sia trattato di un incidente e il fascicolo sulla sua morte verrà subito chiuso.

Hakan sarà il nuovo protagonista di Terra amara

Nel corso delle puntate della quarta stagione i telespettatori faranno la conoscenza di Hakan, interpretato da Ibrahim Çelikkol. È un imprenditore, ex amico di Demir e arriverà a Cukurova in cerca di vendetta nei confronti della famiglia Yaman. Demir infatti, in passato, ha fatto affari con lui, ma l'ha abbandonato proprio nel momento in cui le cose sono andate male. Hakan vorrà vendicarsi anche di Fekeli, visto che quest'ultimo investirà suo fratello Ercan. Alla fine, però, la new entry diventerà il nuovo interesse amoroso di Zuleyha Altun. I due convoleranno a nozze, ma poco dopo verrà ucciso da Betul.