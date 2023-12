In questa stagione di Un posto al sole si è parlato a lungo di Lara e del suo crimine contro il piccolo Tommaso. L'attenzione verso quest'ultima ha però messo in secondo piano una questione che merita di essere analizzata con attenzione: il rapporto estremamente tossico che si è instaurato tra Roberto, Marina e Ida. A seguire, un'analisi dettagliata su una situazione che pare destinata a finire in modo tragico.

Ida è imprigionata, ma non se ne rende conto

È giusto chiarire subito che Roberto e Marina non sono due benefattori. Loro non hanno accolto Ida in casa loro per compiere un'azione umanitaria; tutt'altro, i due hanno imboccato questa strada perché era quella più conveniente per i loro piani.

Vogliono Tommy per formare una "famiglia felice" e tenere Ida con loro, come babysitter, è indubbiamente la via più semplice.

Nelle puntate attualmente in onda, Ida ha iniziato a mostrare i primi segni di insofferenza, chiedendo un lavoro "vero" e iniziando a frequentare Diego. Al momento, Ferri e sua moglie la stanno trattando alla stregua di una bambina, sottovalutando le sue esigenze e tenendola all'oscuro delle loro manovre. Tutto procederà per il meglio finché la ragazza continuerà a restare imprigionata nel ruolo che le è stato assegnato. Ma cosa potrebbe succedere qualora dovesse decidere di lasciare l'appartamento di Ferri?

Attualmente loro la tengono legata a sé con un ricatto economico e morale.

I due la stanno plagiando, continuando a ripeterle che questa è la cosa migliore, mentre Ida, in questo momento, avrebbe bisogno di una persona come Giulia Poggi in grado di dirle cosa può fare realmente per uscire da questa situazione, nel modo giusto. Certo, esiste la possibilità che Ida possa perdere il bambino. Questo è innegabile, ma se anche dovesse succedere, sarebbe la naturale conseguenza di un gesto criminoso e fortemente sbagliato, seppur dettato dalla paura.

Roberto e Marina non sono i buoni' in questa vicenda

Con Lara, Roberto e Marina hanno dimostrato di sentirsi al di sopra delle leggi e della morale. I due si sono erti a giudici, decretando la sua colpevolezza ed esprimendo la loro sentenza di morte. Insomma i due non hanno di certo la statura morale per giudicare altre persone.

Lara probabilmente è una persona malata, ma anche se non lo fosse, ci sarebbe una sola cosa giusta da fare: lasciar fare il suo corso alla giustizia.

Lara aveva fatto del male a un bambino e questo ha in qualche modo giustificato la loro decisione; tuttavia non è escluso che Ferri e Marina possano fare qualcosa del genere anche con Ida.

Ida può essere in pericolo

L'unica cosa che conta per Roberto e Marina è la loro felicità e quella dei loro familiari, tutto il resto viene considerato un ostacolo. Il piccolo Tommy in questo momento è considerato un loro familiare, ma vale lo stesso per Ida? E cosa succederebbe qualora la ragazza dovesse decidere di andare via assieme a Tommy? Ovviamente, Roberto e Marina, proveranno a plagiarla e corromperla usando i soldi, ma non è detto che funzioni.

Lei può ad esempio decidere di andare dalla polizia, magari insieme a persone come Diego, Raffaele e Giulia, accettando anche le conseguenze.

A quel punto, Roberto e Marina, come si sono innalzati al giudice morale con Lara, potrebbero forse fare lo stesso con Ida. Del resto, anche lei ha compiuto un crimine grave, vendendo un bambino. E quindi dal loro punto di vista, anche lei potrebbe meritare la morte. Ovviamente è difficile pensare che possano decidere di uccidere Ida, ma non è escluso che possano comunque cercare un modo per allontanarla dalle proprie vite.