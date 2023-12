Durante il daytime di Amici in onda ieri su Canale 5, i telespettatori hanno notato la presenza di alcuni bigliettini in cucina con scritto alcuni consigli su come conservare il cibo. Al momento non è chiaro se le indicazioni siano state date dalla produzione o dagli stessi allievi. Va detto che nella puntata di domenica, gli allievi hanno ricevuto una ramanzina per la scarsa igiene all'interno della casetta.

I consigli sul cibo

In occasione della puntata del daytime di ieri, i telespettatori hanno notato che mentre gli allievi si preparavano per le varie prove sul tavolo della cucina era presente del cibo e dei piatti sporchi.

Ma non è tutto, allo sguardo dei più attenti non sono passati inosservati dei bigliettini appesi sugli sportelli. Uno di questi indica dei consigli su come conservare il cibo già aperto: "Quando aprite la carne rimettetela in frigo, altrimenti c’è rischio di fuga batterica". In un altro invece si legge che non bisogna mettere in dispensa barattoli di marmellata, pesto o sugo già aperti ma vanno messi in frigo.

Al momento non è possibile sapere se sia stata la produzione ad appendere questi foglietti in modo da aiutare i ragazzi oppure se siano stati gli stessi allievi esasperati dal modo di vivere di qualche loro compagno. Nel caso la scarsa pulizia della cucina dovesse essere imputata allo scarso impegno di Ayle, l'allievo di Anna Pettinelli potrebbe rischiare di uscire dalla scuola.

Le punizioni assegnate a Mida, Ayle e Holden

Durante la puntata di domenica 26 novembre, gli allievi sono stati rimproverati da Maria De Filippi e da alcuni professori per via della scarsa igiene all'interno della casetta. La produzione ha chiesto ad alcuni ragazzi di scrivere su un biglietto gli allievi meno collaborativi nelle faccende domestiche e tra questi è uscito il nome di Mida, Holden e Ayle.

Nel daytime di martedì 28 novembre, i tre allievi sono stati convocati dai loro insegnanti e hanno ricevuto dei provvedimenti disciplinari. Per esempio, Rudy Zerbi ha deciso di non ridare la maglia al suo allievo e gli ha chiesto di mantenere in ordine tutte le parti della scuola. Anna Pettinelli non ha sospeso la maglia ad Ayle ma gli ha chiesto di tenere in ordine la cucina della casetta: "Dovrai lavare i piatti pranzo e cena.

Il lavello e la cucina dipendono da te".

Invece Lorella Cuccarini ha chiesto a Mida di mantenere puliti tutti gli spazi comuni. Inoltre l'insegnante gli ha spiegato che lo terrà sotto controllo per tutta la settimana e dovrà dedicare tempo alle faccende domestiche per 2 ore. Nel caso in cui l'impegno del cantante dovesse venire a meno, Cuccarini si riserverà di sospendergli la maglia.