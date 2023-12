Viola potrebbe mettere alle strette Damiano nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole, dopo che il poliziotto aveva chiesto alla donna di concedergli del tempo per dedicarsi alla sua famiglia e riflettere sul suo futuro.

La figlia di Ornella ha messo in discussione la sua vita sentimentale e familiare e, stufa dei modi di fare di Damiano, potrebbe volere delle risposte certe per capire se i due possono pensare ad un futuro insieme oppure intraprendere due strade differenti.

Damiano e Viola, il punto sulla storyline che li vede protagonisti

Dopo essere scampato ad un attentato che ha rischiato di compromettere la vita della sua ex e anche del loro bambino, Damiano ha scelto di dedicarsi principalmente alla famiglia per aiutare suo figlio a superare il trauma.

Nel frattempo però Viola ha compreso di non poter stare più distante dal suo amato poliziotto e, per questo, ha comunicato al compagno Eugenio di voler troncare il loro matrimonio.

Quando ne ha parlato con Damiano, ha dovuto fare i conti però con una brutta sorpresa: il poliziotto non se l'è sentita di stravolgere nuovamente la sua vita e per il momento ha scelto di mettere in stand-by la relazione.

Viola ha accettato la sua scelta e ha deciso di farsi da parte, ma nel corso dei prossimi episodi non è escluso che possa chiedere chiarezza a Damiano.

Viola può mettere alle strette Damiano nelle prossime puntate di Un posto al sole

Per Viola, infatti, giungerà il momento di capire quali sono le reali intenzioni del poliziotto, visto che lei ha messo in discussione la sua vita e si è presa la responsabilità di comunicare anche al figlio la decisione di voler separarsi dal padre per iniziare una nuova vita.

La voglia di Damiano di dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua famiglia, mettendo da parte quello che c'è stato tra di loro, rischia in definitiva di far perdere la pazienza alla donna.

Il poliziotto si ritroverebbe così messo alle strette dall'insegnante, intenzionata a costruire qualcosa di vero e duraturo con lui, senza dover viversi più a distanza come stanno facendo.

Il possibile rifiuto di Damiano nei confronti di Viola

La reazione di Damiano, però, rischia di non di essere delle migliori e con le prossime puntate di questa seguitissima stagione della soap, non è escluso che possa decidere di chiudere con Viola, non sentendosi pronto per una storia.

In questo caso, la figlia di Ornella si ritroverebbe a fare i conti con un sonoro rifiuto da parte dell'uomo col quale aveva scelto di iniziare un nuovo percorso, credendo di poter dare una svolta importante alla sua vita.

La relazione tra i due finirebbe così prima ancora di un inizio ufficiale e Viola si ritroverebbe a fare i conti con l'ennesima delusione.