Nelle prossime puntate di Un posto al sole in programma dall'8 al 12 gennaio 2024 su Rai 3 non si esclude che Viola possa ritrovarsi in una posizione estremamente complicata, al punto da decidere di allontanarsi da Damiano. Il piccolo Antonio ha scoperto la verità sulla relazione tra sua mamma e il poliziotto non l'ha presa affatto bene, al punto che la donna potrebbe ritrovarsi a dare una svolta importante alla sua vita pur di non veder sgretolare il legame con suo figlio.

Viola scopre che suo figlio sa tutto della storia con Damiano

Ben presto Viola scoprirà che suo figlio è a conoscenza della verità circa la sua relazione in corso con Damiano.

La reazione del ragazzino non sarà delle migliori, al punto che assumerà degli atteggiamenti scostanti e freddi nei confronti della madre.

Per Antonio infatti sarà un duro colpo da affrontare, al punto che Viola deciderà di parlarne anche con il suo ex compagno Eugenio: vuole trovare una soluzione per cercare di recuperare il legame con il figlio, pur consapevole che si trova in una posizione delicata.

Viola può allontanarsi da Damiano nei prossimi episodi di Un posto al sole al 12 gennaio

A tal proposito non si esclude che nel corso degli episodi in programma fino al 12 gennaio in tv, Viola possa ritrovarsi a prendere un decisione importante sul suo futuro sentimentale con Damiano.

La figlia di Ornella, dopo essersi consultata con Eugenio si ritroverebbe a mettere in stand-by la sua relazione con il poliziotto, pur di non dare un grosso dispiacere a suo figlio.

Spaventata dall'allontanamento del ragazzino e dai modi bruschi che ha avuto nei suoi confronti, Viola si renderebbe conto di non poter rischiare e commettere errori con suo figlio, di cui si pentirebbe per il resto della sua vita, dato che è stata sua la decisione di troncare definitivamente il matrimonio con Eugenio Nicotera.

In questo modo, Viola si dedicherebbe anima e corpo ad Antonio, che si trova in un periodo delicato della sua crescita.

Un riepilogo: anche Damiano aveva chiesto un periodo di pausa alla compagna

Del resto, nelle puntate precedenti della soap opera era stato Damiano a decidere di mettere in stand-by la relazione con Viola proprio per non dare un dispiacere a suo figlio e stargli accanto dopo l'attentato che aveva visto coinvolta anche la sua ex Rosa.

Questa volta, invece, sarebbe la professoressa a mettere alla prova il sentimento del poliziotto, chiedendogli un periodo di pausa che potrebbe rafforzare ancora di più il loro sentimento così come rischierebbe di portarli a una rottura definitiva.