Nella prima puntata del 2024 de Il Paradiso delle Signore 8, in programma martedì 2 gennaio su Rai 1, Gianlorenzo Botteri avrà modo di aprirsi sul suo passato d'amore, svelando a Concetta di aver sofferto a lungo per la fine di una relazione.

Intanto Vito si preparerà all'attesa inaugurazione della sua nuova fabbrica e non potrà nascondere una forte emozione per questo importante traguardo raggiunto. Tancredi, invece, andrà su tutte le furie per i pettegolezzi legati alla fine del suo matrimonio con Matilde.

Botteri apre il suo cuore a Concetta: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2 gennaio

Gianlorenzo Botteri sentirà il bisogno di aprire il cuore cuore a Concetta, alla quale svelerà alcuni dettagli legati alla fine di una sua relazione d'amore.

Lo stilista non potrà nascondere che si tratta di una storia che lo ha profondamente segnato e Concetta saprà trovare le parole giuste per rincuorarlo e tirargli su il morale, tanto da invitarlo a non rinunciare per quello che prova.

Matteo, intanto, riceverà una chiamata inaspettata dalla clinica in cui è ricoverata la sua mamma e non potrà nascondere una certa preoccupazione, temendo possano avere qualche comunicazione spiacevole per lui.

Vito apre la sua nuova fabbrica, Tancredi su tutte le furie

Intanto Vito si preparerà ad affrontare l'inaugurazione della sua nuova fabbrica. Il futuro sposo di Maria Puglisi non potrà nascondere la grande emozione e la felicità per questo importante traguardo raggiunto. Al suo fianco ci sarà Vittorio Conti che continuerà a supportarlo e incoraggiarlo per la nuova importante sfida che lo attende.

Intanto Tancredi andrà su tutte le furie nel momento in cui scoprirà dell'esistenza di un articolo di cronaca rosa in cui si insinua la fine del suo matrimonio con Matilde. Tale situazione lo porterà a avere l'ennesimo scontro con il nemico Vittorio Conti.

Il punto su Matilde: si è allontanata da Milano prima di Natale

Nelle puntate precedenti della soap, prima dello stop natalizio, Matilde aveva deciso di andare via da Milano per qualche tempo e rifugiarsi in Giappone, seguendo il consiglio di Marta Guarnieri.

In particolare l'intenzione di Matilde è quella di dare al marito Tancredi di mettere da parte i cattivi pensieri e di farlo allontanare dall'idea di sporgere denuncia nei suoi confronti per adulterio. Un tentativo che, a quanto pare, si rivelerà vano, dato che Tancredi non metterà da parte il proprio astio nei confronti della donna e continuerà a essere infastidito e amareggiato dalla sua decisione di chiudere il loro matrimonio.