Nelle puntate attualmente in onda, l'attenzione del pubblico di Un posto al sole è rivolta, quasi esclusivamente, al subdolo piano di Roberto e Marina. Le anticipazioni avevano rivelato le intenzioni dei due diversi giorni fa, ma c'erano alcuni punti oscuri che richiedevano un approfondimento. A quanto pare, Ferri e sua moglie non vogliono semplicemente "abbandonare" Ida in Polonia, ma desiderano che la ragazza prenda questa decisione di sua iniziativa. Per far sì che ciò accada, i due stanno corrompendo e manipolando i suoi familiari. Ma cosa ne penserà la mamma del bambino di tutto questo?

Proprio oggi è stata svelata un'anteprima che risponde a molti interrogativi e rivela che la questione verrà rimandata al 7 gennaio, subito dopo le festività. A seguire, un'analisi accurata di questa storyline.

Un piano diabolico

Le anticipazioni degli ultimi giorni avevano svelato, da tempo, le reali intenzioni di Roberto e Marina. I due avrebbero portato Ida in Polonia con la scusa di voler conoscere i suoi genitori, salvo poi lasciarla lì. Questo piano presentava decisamente troppe lacune, suscitando domande su come avrebbero agito, effettivamente, Ferri e sua moglie.

Inizialmente sembrava che, usando il pretesto di fare compere, Roberto e Marina volessero sgattaiolare via con Tommy, lasciando Ida a casa.

Il piano, in realtà, era molto più complesso di così, anche se ciò non implica che fosse privo di difetti. A quanto pare infatti, l'idea di Roberto e Marina era che Ida decidesse di rimanere in Polonia "spontaneamente" e per spingerla a fare la "cosa giusta" hanno corrotto la sua famiglia, facendo leva sulla loro povertà.

Il ruolo di Marina

Attualmente, Marina sembra essere il punto debole della coppia, mostrando diverse perplessità etiche. Nell'episodio del 21 dicembre, Giordano convincerà Ida a restare con la sua famiglia fino all'Epifania. La speranza è che Ida, sentendosi al sicuro tra i suoi cari e sapendo che Tommy è in buone mani, scelga di rimanere lì.

Non è chiaro se Marina abbia accettato il piano del marito o se stia cercando di guadagnare tempo; in ogni caso, rimangono aperte molte questioni. Come reagirà Ida quando scoprirà che Roberto e Marina hanno pagato i suoi parenti? E soprattutto, è possibile che la ragazza non avrà mai dei ripensamenti?

Cosa accadrà a Ida?

Questo piano è, indubbiamente, destinato a fallire, ma resta da capire cosa accadrà precisamente. Al momento, non ci sono altre anticipazioni sulla vicenda. È lecito ipotizzare che Roberto e Marina trascorreranno il Natale a Londra con Elena e Alice, off-screen. Nel frattempo, Diego potrebbe accettare la decisione di Ida di rimanere con la sua famiglia, rimandando ogni discussione a dopo le festività.

Dopo aver scoperto quello che è accaduto, Ida vorrà tornare a Napoli. Certo resterà Il problema economico del viaggio ma non dovrebbe essere nulla di insormontabile. In merito a questo, molti credono che sarà Diego ad aiutare la ragazza.

In tutto questo, ovviamente, si attende anche il ritorno di Lara. Molto suggestiva è l'ipotesi che la donna possa addirittura aiutare Ida ma solo nel 2024 se ne saprà di più.