Nuovi scenari saranno destinati a scompigliare le story line di alcuni personaggi di Un posto al sole, primo fra tutti quello di Ida, la quale si ritroverà a ritornare in Polonia dalla sua famiglia. Quello che la ragazza crede essere un viaggio temporaneo in compagnia di Roberto Ferri e sua moglie Marina, presto si trasformerà in un incubo visto che i due coniugi prenderanno accordi con sua zia per impedirle di rientrare a Napoli.

E mentre Alberto sprofonderà nella depressione con Niko pronto a risollevargli in morale, Clara sarà inquieta riguardo le prospettive future che l'attendono vivendo insieme a Eduardo.

Giancarlo farà un commento infelice su Michele, e Silvia verrà a sapere dalla figlia che il suo ex ha prestato del denaro a Nunzio, restando colpita dal gesto del giornalista. Tutto ciò porterà Mariella a sognare un ritorno di fiamma tra Michele e Silvia.

Roberto e Marina prendono accordi con la zia di Ida

Per Speranza arriveranno dei momenti molto duri, dovuti alla fine della storia d'amore con Samuel. Questi, infatti, ha deciso di troncare con la fidanzata perché l'ha tradita con con un'altra ragazza e non sopportava di avere la coscienza sporca. Nonostante ciò, Speranza non sembrerà accettare la rottura e i suoi zii ne prenderanno atto. Quando Micaela verrà a sapere che Samuel ha lasciato la sua fidanzata, entrerà in confusione.

Roberto, Ida e Marina si assenteranno da Napoli per una vacanza in Polonia. In questo modo i due coniugi potranno incontrare i familiari della ragazza polacca, conoscendo anche le estreme difficoltà in cui è vissuta per tutto questo tempo. Ciononostante, Ferri e sua moglie non esiteranno a portare avanti i loro intrighi, accordandosi con la zia di Ida in modo da impedire alla ragazza di tornare a Napoli.

Silvia colpita dal gesto di Michele, Clara inquieta

Tra Michele e Giancarlo non scorrerà affatto buon sangue. Il giornalista non sopporterà la presenza dell'uomo nella vita di Silvia e Rossella, ma la situazione sembrerà complicarsi a causa di un commento tutt'altro che lusinghiero di Giancarlo all'indirizzo del giornalista.

Rossella deciderà di rivelare alla madre del prestito contratto dal padre per aiutare Nunzio ad acquistare le quote del Caffè Vulcano. Grazie a questo gesto il caffè di Silvia ha scampato il peggio anche se ciò ha comportato dei grossi problemi economici per Michele. Ad ogni modo, la madre di Rossella non resterà assolutamente indifferente davanti alla rivelazione, spingendo Mariella a immaginare un loro ritorno di fiamma.

La fuga di Clara e del piccolo Federico, i quali hanno seguito Eduardo Sabbiese lontano da Napoli, porterà un enorme vuoto nella vita di Alberto Palladini. Niko cercherà di risollevare il morale del collega depresso, ignaro che Clara sembra essere terrorizzata al solo pensiero della vita che le aspetta insieme a Eduardo.

Ipotesi su Clara, Eduardo e Alberto

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Clara sarà sempre più tormentata al pensiero di dover trascorrere il resto della sua vita lontano da Napoli. Non è da escludere che la donna possa ritornare a casa da Alberto, tagliando i ponti con Eduardo. Alberto, rivedendo la sua ex potrebbe decidere di deporre l'ascia di guerra e fare un gesto importante nei suoi confronti: chiederle di sposarlo e crescere insieme il piccolo Federico. Non è da escludere che l'avvocato possa sferrare l'attacco decisivo, ottenendo l'affidamento esclusivo del figlio e togliendolo dalle braccia di sua madre.