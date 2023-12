Zuleyha verrà arrestata per l'omicidio di Umit nella quarta stagione di Terra Amara. I gendarmi arriveranno a villa Yaman preleveranno la signora Altun per condurla in caserma. Il piccolo Adnan vivrà l'ennesimo trauma e ricorrerà il furgone della polizia e per sua madre sarà un momento molto difficile. Il bambino non riuscirà a sopportare l'ennesima separazione dalla sua mamma dopo aver perso suo padre.

La riapertura delle indagini dopo l'arrivo del padre di Umit

La morte di Umit sarà archiviata come un incidente dopo aver ritrovato il suo corpo nell'auto in fondo ad un burrone.

La storia, tuttavia, non si concluderà in questo modo perché l'arrivo del padre della dottoressa a Cukurova farà riaprire il caso. L'uomo chiederà che venga riesumato, il suo corpo dopo aver ricevuto una telefonata anonima e si scoprirà che Umit è morta a causa di un proiettile. Successivamente, Abdulkadir porterà avanti il suo piano e spedirà alla polizia l'arma del delitto con l'intento di incastrare Zuleyha. Halkan, che nel frattempo si è innamorato di Zuleyha, non potrà impedire al suo socio di agire. Keskin chiederà a Gumusoglu 20 milioni in cambio del silenzio su questa storia, ma Hakan si rifiuterà per poter salvare l'azienda Yaman.

L'arrivo della polizia a villa Yaman farà tremare Zuleyha

I gendarmi arriveranno a villa Yaman per arrestare Zuleyha con l'accusa di aver ucciso Umit e la serenità della famiglia sarà nuovamente messa in discussione. Lutfiye, Adnan e tutti i collaboratori saranno molto tristi, ma Fikret proverà a confortarli. Il nipote di Fekeli si dirà certo che Zuleyha tornerà presto a casa e chiederà alla donna di negare ogni accusa.

La moglie di Demir, però, non potrà fare a meno di preoccuparsi perché è stata lei a premere il grilletto. Dopo aver abbracciato tutti, la signora Altun ringrazierà Fekeli per il suo sostegno e salirà sulla camionetta della polizia. Fikret, Lutfiye, Saniye, Gaffur e Gulten resteranno in silenzio vedendo Zuleyha allontanarsi con le forze dell'ordine, mentre Adnan non ce la farà.

Il bambino proverà a rincorrere la camionetta e quando sua madre se ne accorgerà sarà commossa all'idea di separarsi ancora una volta dai suoi figli.

Le sofferenze di Adnan nonostante la sua giovane età

Adnan è stato interpretato nella terza stagione da Ömer Fethi Canpolat, ma dalla quarta stagione sarà Ahmet Doğan a prestargli il volto. Nonostante la sua giovane età, il bambino ha vissuto una vita complicata. Figlio illegittimo di Demir, nella sua infanzia è stato oggetto di scontri tra Yaman e Yilmaz, il suo padre naturale. Pur di far pagare a Zuleyha il tradimento con Yilmaz, Demir è arrivato ad allontanare la donna dai suoi figli per un periodo e per Adnan questa è stata una grande sofferenza. Quando la guerra tra Yilmaz e Demir è finita, Adnan ha perso il suo padre biologico in un incidente e dopo pochi mesi ha dovuto fare i conti anche con la scomparsa di Yaman.