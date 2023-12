La puntata di Un posto al sole di giovedì 21 dicembre si è conclusa con un colpo di scena. Ida è stata imprigionata dai suoi stessi familiari, mentre Marina e Roberto, consapevoli del dramma che si stava consumando, sono partiti per Londra.

Il finale dell'episodio è stato contraddistinto da una sequenza decisamente disturbante per i canoni di Upas, che ha mostrato chiaramente Ferri e sua moglie godersi il loro trionfo, mentre la mamma del bambino implorava in lacrime di essere liberata.

Roberto e Marina mostrano il loro vero volto

Nonostante le anticipazioni di questi giorni avessero ampiamente svelato il piano di Roberta e Marina, il pubblico non era preparato a ciò che avrebbe visto nella puntata di questo giovedì.

In una sequenza si è visto come la famiglia di Ida, disperata a causa della situazione di degrado in cui sono costretti a vivere, abbia praticamente reso la ragazza una prigioniera.

Fino a questo momento, la famiglia Kovalenko era stata mostrata come un gruppo di personaggi, tutto sommato, positivi, quindi questo cambio di rotta è sicuramente inaspettato. Ovviamente i veri "villain" di questa storyline restano Roberto e Marina. I due, infatti, hanno mosso i fili dell'intera vicenda senza sporcarsi le mani.

Ida viene rapita da Magdalena e Marek

Mentre Roberto e Marina lasciavano Napoli per godersi le loro vacanze a Londra, veniva mostrato, in netto contrasto, l'orrore che si stava consumando a casa Kovalenko.

Zia Magdalena, il cugino Marek e persino il papà di Ida si sono lasciati corrompere da Ferri e hanno accettato di tenere Ida segregata in casa.

Il cugino le ha anche sottratto il telefonino, tagliandola praticamente fuori dal mondo. Tuttavia, la sensazione è che la ragazza, prima o poi, troverà il modo di liberarsi. La speranza è che almeno uno dei familiari, in un momento di lucidità, permetta alla ragazza di fuggire o almeno di chiedere aiuto.

Un punto sul possibile ruolo di Diego

Ida non può più contare su Roberto e Marina e, per ovvie ragioni, non può nemmeno contattare Lara. Risulta quindi piuttosto scontato che la ragazza proverà a chiamare Diego. A quel punto, il castello di bugie di Ferri e sua moglie crollerebbe e tutto verrebbe visto sotto una nuova prospettiva.

Qualunque cosa succeda, infatti, nulla sarà più come prima.

È vero che Ferri legalmente resta il papà del piccolo ma Ida, a questo punto potrebbe chiedere un test del DNA, assumendosi le sue responsabilità. Stavolta dalla sua parte avrebbe la famiglia Giordano e persone come Giulia Poggi e Niko. Per una volta, la ragazza può quindi fare la cosa giusta, cercando giustizia senza seguire i piani di personaggi come Roberto, Marina o Lara. Quanto a quest'ultima, sarà interessante vedere il suo ritorno, che dovrebbe avvenire a breve. Nei gruppi social dedicati ad Upas, qualcuno ha ipotizzato addirittura un'improbabile alleanza tra lei e Ida, ma se ne saprà di più solo nelle prossime settimane.