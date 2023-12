Nelle prossime puntate La Promessa Jimena sarà l'addio alla villa dopo aver appiccato un incendio che ha causato a Catalina gravi problemi respiratori. La poverina non sa che Jana e Manuel hanno dato libero sfogo alla loro passione dopo la loro fuga durante il ballo in maschera, dato che il marito ha evitato di rispondere alle sue insistenti domande. Ha però capito di non essere né voluta né amata, soffrendo e tormentandosi a tal punto di perdere la ragione.

Sarà così che Jimena, ormai nel baratro della follia, metterà in atto il suo piano per vendicarsi di tutti gli abitanti del palazzo, a partire da Catalina fino a Cruz e Alonso.

La sua fine è imminente.

Anticipazioni La Promessa: il rapimento di Catalina e l'incendio alla villa

Jimena perderà la ragione rapendo Catalina con l'aiuto di Jeronimo, che sfrutterà la sua labilità mentale. Sarà il primo gesto che porterà alla fine della triste ragazza.

Jimena stordirà Catalina con del Laudano e, prima che perda i sensi la spaventerà a morte: ''Vi ammazzo tutti'' riferendosi anche a Cruz e Alonso. Pochi minuti dopo, appiccherà fuoco alla sua stanza, rischiando di far saltare in aria l'intero palazzo.

Per fortuna Jimena verrà fermata da Jana e Romulo e Catalina liberata, anche se verrà trovata in condizioni molto critiche. Tutti saranno con il fiato sospeso sperando che l'ossigeno portato da Pelayo sia sufficiente per salvare Catalina.

L'addio di Jimena e una triste promessa

Dopo questo folle gesto, a palazzo verrà presa una drastica decisione. Jimena deve essere curata, visto che tutti sono in pericolo. A quel punto, Cruz prenderà in mano la situazione chiamando i Duchi degli Infantes per raccontare loro l'accaduto. Quando i genitori di Jimena arriveranno trafelati alla villa, stenteranno a riconoscere la figlia.

Con una scusa, la madre di Jimena la convincerà a tornare da loro, promettendole che si tratterà di un breve soggiorno. Prima di dare l'addio alla villa, Jimena chiederà un grande favore a Jana: “Devo chiederti una cosa. Voglio che tu ti prenda cura di mio marito Manuel, che sarà triste per la mia assenza". Jimena sarà convinta di tornare presto, ma a quanto pare che non sarà così.

Un'analisi: le conseguenze della privazione affettiva

Jimena soffre di disturbo antisociale di personalità, ma non solo. Infatti ha sviluppato nel tempo anche una dipendenza affettiva e un bisogno ossessivo di essere al centro dell'attenzione.

Una delle cause potrebbe derivare dal legame con i suoi genitori, che le hanno regalato denaro e beni materiali, ma non amore. Addirittura sua mamma l'ha appoggiata nella bugia della finta gravidanza, non facendo altro che convincerla del fatto che è possibile legare un uomo a sé con il ricatto e confermando le sue false e distorte credenze sui legami affettivi.