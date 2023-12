Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 25 al 29 dicembre 2023 rivelano che Nunzio si ritroverà a dare dei consigli al suo amico Samuel per cercare di conquistare Micaela.

Intanto Clara ritornerà a Napoli dopo aver messo in atto la sua fuga volontaria dalla città e si ritroverà a dover fare i conti con la furia cieca del suo ex Alberto Palladini.

Viola e Damiano invece cercheranno di portare avanti la loro relazione con discrezione, ma verranno scoperti dal piccolo Manuel.

Nunzio dà consigli all'amico Samuel per conquistare Micaela

Nei prossimi appuntamenti con la soap opera serale di Rai 3, Samuel continuerà ad impegnarsi per cercare di conquistare il cuore di Micaela e provare così a costruire una relazione stabile con lei.

A dargli dei consigli per cercare di avere la meglio sarà Nunzio: il cuoco del Caffè Vulcano si trasformerà in una sorta di "guru" pronto a dispensare le sue massime per permettere all'amico di non fallire in questa missione.

Resta da capire quindi se Micaela resterà sorpresa dai gesti del ragazzo, tanto da lasciarsi andare decidendo di vivere questa storia d'amore alla luce del giorno.

Il ritorno di Clara a Napoli dopo la fuga col figlio: anticipazioni Upas 25-29 dicembre

Clara tornerà a Napoli dopo un lungo periodo di assenza e sarà pronta a prendersi le sue responsabilità su quanto è accaduto.

Le anticipazioni rivelano che la donna dovrà fare i conti con la furia del suo ex Alberto Palladini.

L'avvocato da un lato sarà felice di poter riabbracciare il piccolo Federico, dall'altro sarà disposto a tutto pur di mettere nei guai la sua ex compagna.

Alberto cercherà in tutti i modi di riuscire ad ottenere la custodia esclusiva del bambino e in questo modo portarlo via definitivamente da sua madre, così da poterla punire per la sua fuga d'amore con Eduardo.

L'addio tra Samuel e Speranza nelle puntate precedenti della soap opera Rai

Nelle puntate precedenti della soap opera di Rai 3, Samuel aveva deciso di troncare definitivamente la sua relazione con Speranza dopo che già da diverse settimane stava portando avanti una tresca clandestina con Micaela.

Il suo sogno, infatti, era proprio quello di uscire allo scoperto con la gemella ma ha dovuto fare i conti con la reazione negativa della ragazza che, al contrario, non voleva vivere una relazione alla luce del sole.

Speranza, invece, dopo essere stata lasciata dal suo fidanzato non ha potuto nascondere le sue sofferenze ed è stata prontamente coccolata da Mariella e Guido, che l'hanno spronata a riprendere in mano le redini della sua vita e a lasciarsi alle spalle il passato.