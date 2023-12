Nelle puntate di Un posto al sole del 13 e 14 dicembre al centro dell'attenzione finirà Ornella Bruni, la quale andrà fino in fondo con la decisione di lasciare il lavoro in ospedale. Sarà così che la donna farà domanda di pensionamento.

Mentre Nunzio scoprirà che Michele ha dei problemi economici, Rossella non cambierà idea a proposito del lavoro in ambulanza. La giovane Graziani andrà contro il suo stesso fidanzato pur di continuare a prestare soccorso mobile.

Spazio anche a Samuel, la cui coscienza sarà sporca a causa dei perpetui tradimenti alla fidanzata.

Il ragazzo arriverà al punto di stravolgere le cose.

Nel frattempo a Palazzo Palladini dilagherà la preoccupazione tra i coniugi Ferri-Giordano. I due non vedranno di buon occhio la vicinanza tra Diego e la madre del piccolo Tommaso, in quanto avranno timore che possa venire a galla tutta la verità sul bambino e l'identità di Ida.

Ferri preoccupato che Ida possa rivelare il suo segreto a Diego

Nella puntata di mercoledì 13 dicembre Marina e Roberto avranno di che essere sorpresi per via di Lara. Dopo tutto il male che la donna ha causato loro, si risveglierà dal coma facendo ammenda per le vicissitudini passate. Ma Lara sarà veramente pentita o fingerà? Nel frattempo Marina e suo marito avranno altri pensieri a tormentarli: Ida e Diego.

Tra questi ultimi due è sbocciato un feeling in questo periodo e nelle prossime puntate della soap opera partenopea non faranno altro che trascorrere più tempo assieme. Quello che preoccuperà Ferri e sua moglie sarà il fatto che la polacca possa rivelare a Diego di essere la madre biologica del piccolo Tommaso.

Spazio anche a Rossella Graziani che non avrà alcuna intenzione di tornare ad operare in corsia.

La ragazza, infatti, intende continuare a lavorare in ambulanza, andando contro il parere di Riccardo. Nel frattempo Nunzio farà una scoperta riguardante Michele: ha dei problemi finanziari ed è per questo motivo che non può contribuire alle spese del matrimonio della figlia.

Samuel vuole cambiare le cose con Speranza

Attraverso la puntata di giovedì 14 dicembre continueremo a vedere Marina e Roberto essere in apprensione per il fatto che il segreto di Ida e Tommaso possa venire scoperto da Diego.

Intanto Ornella non vorrà tornare sui suoi passi, in quanto determinata a lasciarsi la carriera ospedaliera alle spalle. Sarà così che la mamma di Viola inoltrerà la domanda di pensionamento.

Per Samuel giungerà il momento di fare i conti con la sua stessa coscienza. Divorato dai sensi di colpa per aver tradito Speranza con Micaela, il ragazzo sarà deciso a cambiare le cose: come agirà?

Ipotesi su Samuel e Micaela: lui potrebbe chiederle di sposarlo

Il triangolo tra Samuel, Micaela e Speranza sembra destinato ad ingarbugliarsi sempre di più, al punto che il ragazzo finirà per prendere una decisione importante di cui le anticipazioni non svelano ancora i dettagli. Le ipotesi sono due: o Samuel si renderà protagonista di un eclatante gesto per Speranza, oppure troncherà la relazione con la sua fidanzata per stare con Micaela.

Nel caso in cui Samuel dovesse rendersi conto di amare Speranza e di non poter vivere senza di lei, allora dovrà cercare di riconquistare la sua fiducia. Non è da escludere che possa chiederle di sposarlo.