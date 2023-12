Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma Galagni si ritroverà ad essere ancora single all'interno dello studio del talk show, dopo una serie di conoscenze che non sono andate nel verso sperato.

Per Barbara arriverà un nuovo cavaliere interessato a conoscerla ma, la dama, preferirà non tenerlo in studio. Roberta, invece, farà i conti con una amara delusione da parte di Alessandro, al punto da decidere di lasciare la trasmissione definitivamente.

Gemma si ritrova single: anticipazioni Uomini e donne

Gemma Galgani sarà presente al centro dello studio per fare un bilancio della sua frequentazione con Antonio, un nuovo cavaliere che aveva chiesto di partecipare al programma per conoscerla meglio.

A distanza di un po' di tempo dall'inizio del loro percorso, Gemma ammetterà che non è scattata la scintilla tale da spingerla ad ipotizzare un futuro insieme al cavaliere fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Per tale motivo, quindi, deciderà di mettere la parola fine a questa conoscenza e si dichiarerà ad un altro cavaliere presente nel parterre senior che, tuttavia, non ricambierà il suo interesse.

Ancora una volta, quindi, la dama farà i conti con un "due di picche" e si ritroverà single ma pronta nuovamente a mettersi in gioco per provare a cercare il suo vero principe azzurro.

Barbara manda via un nuovo cavaliere, Roberta se ne va dal programma

Spazio anche alle vicende di Barbara che riceverà la visita in studio di un nuovo cavaliere che si dichiarerà interessato a conoscerla meglio.

La dama non resterà colpita da questa new entry al punto da decidere di non dargli neppure una chance e la possibilità di conoscersi meglio fuori dallo studio e penserà di eliminarlo subito.

Stessa situazione anche per Cristina che manderà a casa un nuovo pretendente che ha chiesto alla redazione di poterla conoscere.

Roberta, invece, deciderà di andare via dalla trasmissione dopo che Alessandro svelerà di essere interessato a conoscere meglio Cristina.

La dama napoletana preferirà lasciare e uscire di scena dal cast del trono over pur di non vedere Vicinanza costruirsi delle nuove relazioni.

Dubbi sulla scelta di Roberta Di Padua di abbandonare il cast del trono over

Un addio che si preannuncia interessante anche se i numerosi fan social della trasmissione non credono fino in fondo alla scelta della dama.

In tanti sostengono che non sarà una vera e propria uscita di scena e che sicuramente Roberta tornerà sui suoi passi e deciderà di rimettersi in gioco, come ha già fatto più volte in passato.