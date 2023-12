Nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre, Flora cercherà di capire l'impatto del ritorno di Adelaide su Umberto. Invece, Marcello non avrà intenzione di mollare la presa sulla nobildonna di Sant'Erasmo. Nel frattempo, Marta proporrà un piano per aiutare Tancredi a dimenticare Matilde, mentre quest'ultima partirà per il Giappone. Infine, Vittorio scoprirà che è stata Marta a suggerire a Frigerio di lasciare per un po' Milano.

Marcello non molla con Adelaide facendole una sorpresa

Nella puntata che andrà in onda mercoledì 20 dicembre, Flora si impegnerà a sondare l'impatto che il ritorno di Adelaide ha avuto su Umberto, ma quest'ultimo, con tranquillità, la rassicurerà sulle sue reazioni.

Clara progetterà di individuare l'autrice della lettera per discutere con lei riguardo a Botteri. Maria compirà un gesto affettuoso verso Matteo, senza però rivelarne l'identità. Successivamente, Marcello, deciso a non abbandonare la presa su Adelaide, le riserverà una sorpresa, mentre Rosa vivrà la sua prima giornata di lavoro al Paradiso. Marta, concepirà un'idea per aiutare il cugino Tancredi a superare il dolore per Matilde ed avrà il sostegno di Frigerio, che prenderà una decisione di notevole importanza.

Matilde accetta il trasferimento in Giappone e parte

Nell'appuntamento de il Paradiso delle signore in onda giovedì 21 dicembre, Adelaide trascorrerà la notte fuori casa, suscitando fastidio in Umberto, il quale le chiederà spiegazioni.

Invece, Matilde intraprenderà un viaggio in Giappone, notizia che Tancredi apprenderà solo dopo la partenza. Matteo farà una scoperta sorprendente: è Maria la responsabile della realizzazione delle iniziali sul foulard regalato alla madre. Intanto, al Paradiso arriverà un bambino desideroso di fare un regalo alla propria mamma.

Umberto chiederà a Vittorio di mantenere distanza da Tancredi. Infine, Conti verrà a conoscenza del fatto che è stata Marta a persuadere Matilde a prendersi una pausa da Milano.

Trama della puntata precedente de il Paradiso del 19/12

Nella scorsa puntata, Clara persuade Maria a consegnare la misteriosa lettera a Botteri. Armando propone a Rosa un impiego a tempo determinato al Paradiso e Irene è contenta che la ragazza aiuti le Veneri durante il periodo natalizio.

Invece, Matteo chiede a Concetta di ricamare le iniziali di sua madre sul foulard che ha scelto di regalarle per Natale, mentre Marcello comprende che Adelaide non è disposta a prendere un impegno con lui in modo concreto. Infine, Vittorio e Marta si trovano uno di fronte all'altra.