Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 20 dicembre rivelano che ci sono stati nuovi momenti di tensione tra Federico e Tina Cipollari.

Ancora una volta i due si sono ritrovati ai ferri corti nel corso delle riprese di questa settimana, tanto che il cavaliere del trono over ha abbandonato lo studio ed è andato via.

Tra gli assenti della registrazione di questa settimana, spicca il nome di Roberta Di Padiua che non è ritornata in trasmissione dopo aver scelto di andare via.

Tina e Federico litigano, lui lascia il programma e se ne va

A fornire gli spoiler sulla registrazione di questa settimana ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina social, dove ha fatto sapere che ci sono stati dei momenti di grande tensione tra Tina e Federico.

Questa volta in studio è nata una lite particolarmente accesa con l'opinionista del talk show di Canale 5, al punto che Federico ha scelto di abbandonare lo studio.

Al momento però, non si conoscono ulteriori dettagli sul perché della lite ne tantomeno se quella di Federico sia una decisione definitiva.

Resta da capire, quindi, se il cavaliere deciderà di ritornare nel corso delle prossime registrazioni del talk show oppure se sceglierà di mettere la parola fine alla sua esperienza dopo questo ennesimo scontro in studio con la storica opinionista.

Roberta Di Padua non ritorna in studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 20 dicembre

Le anticipazioni della registrazione di questa settimana, inoltre, rivelano che in studio non c'è stato spazio per il ritorno di Roberta Di Padua.

Contrariamente alle aspettative dei fan che credevano di rivederla in trasmissione, pronta a rimettersi in gioco, la dama napoletana non ha preso parte alle riprese di questo mercoledì 20 dicembre.

In questo modo, quindi, Roberta ha confermato la sua volontà di uscire di scena dal cast del parterre del trono over, ferita e amareggiata dalla scelta di Alessandro Vicinanza di iniziare una frequentazione con la dama Cristina.

Tra Tina e Federico c'è già stato uno scontro in studio

Già nelle precedenti puntate del programma trasmesse questa settimana in tv, c'erano stati dei momenti di scontro accesi tra Tina e Federico.

Il cavaliere era stato notato dalla dama Aurora, che si era proposta per uscire con lui e provare a conoscerlo meglio, ma lui aveva declinato l'invito per la cena preferendo vederla a colazione per un caffè.

La reazione di Tina non si era fatta attendere accusandolo di essere interessato in primis alla visibilità mediatica e solo dopo alla possibile frequentazione con una nuova dama presente nel parterre over.