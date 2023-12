Le prossime registrazioni di Uomini e donne sono in programma il 20 e 21 dicembre e non si esclude che in tale circostanza possa esserci il ritorno di Roberta Di Padua.

Nelle precedenti riprese la dama napoletana ha scelto di chiudere la sua esperienza nel trono over delusa dall'atteggiamento di Alessandro Vicinanza. Tuttavia non si esclude che possa non essere un addio definitivo e che tra i due possa verificarsi un ulteriore confronto nelle prossime registrazioni.

Roberta per ora ha deciso di abbandonare il cast di Uomini e donne trono over

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti continua a riservare grandi colpi di scena e, nel corso delle riprese che si sono svolte la scorsa settimana, c'è stato spazio per l'uscita di scena di Roberta Di Padua.

La dama napoletana ha ammesso di essere delusa e amareggiata dal comportamento di Alessandro, il quale ha svelato di essere interessato a conoscere anche la dama Cristina.

Insomma, Alessandro ha scelto di non dare più l'esclusiva alla dama napoletana che non l'ha presa affatto bene, decidendo di mollare la presa e farsi da parte.

Il possibile ritorno di Roberta nelle registrazioni del 20 e 21 dicembre

Tuttavia, con le prossime registrazioni di U&D del 20 e 21 dicembre, non è escluso un possibile ritorno in scena della dama napoletana.

Roberta potrebbe decidere di ripresentarsi in trasmissione per un nuovo confronto con Alessandro Vicinanza, dopo che i due si sono lasciati non proprio nel migliore dei modi.

A quel punto, spetterebbe al cavaliere napoletano darsi da fare per cercare di non perdere Roberta dopo che avevano provato a costruire un percorso insieme fuori dalla trasmissione.

Ci sarà spazio probabilmente anche per le nuove vicende di Ida Platano, alle prese con le nuove frequentazioni con i pretendenti che sono arrivati in trasmissione per conoscerla.

Inizia la pausa natalizia per il talk show: dal 25 dicembre lo stop su Canale 5

In attesa di scoprire se Roberta tornerà in scena nel corso delle prossime riprese, l'appuntamento con il talk show Mediaset osserverà un periodo di pausa in occasione delle festività natalizie. Dal 25 dicembre in poi inizierà lo stop che quest'anno si protrarrà per due settimane: la trasmissione sarà sospesa fino al 5 gennaio, sostituita in daytime dalla messa in onda delle varie soap del palinsesto di Canale 5.

Per rivedere le nuove puntate di U&D bisognerà poi attendere lunedì 8 gennaio, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia del pomeriggio, come sempre dalle ore 14:45 alle 16:10 circa.