Nel corso della 27^ puntata del Grande Fratello, andata in onda sabato 16 dicembre su Canale 5, c'è stato l'ennesimo confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti. In particolare, l'ex gieffino ha deciso di mettere fine alla frequentazione [VIDEO]con l'ex tentatrice di Temptation Island. Nel post-puntata poi Greta Rossetti si è sfogata con Federico Massaro e ha confidato di esserci rimasta molto male per la presa di posizione dell'ormai ex.

La decisione dell'ex gieffino

La scorsa settimana Mirko Brunetti è stato eliminato al televoto, ma nella puntata di ieri ha avuto comunque la possibilità di avere un confronto con Greta Rossetti.

Il giovane in collegamento (perché risultato positivo al Covid) ha rivelato di avere sempre creduto nella relazione con Greta, ma lontano dai riflettori ha capito che qualcosa si è rotto fra di loro: "Questa magia si è rotta e non siamo riusciti a riprenderla". Inoltre ha compreso che lui e Rossetti sono due persone completamente diverse, quindi ha preferito mettere la parola fine alla frequentazione.

Senza giri di parole Greta Rossetti ha rivelato di essersi sentita presa in giro per tutto questo tempo. La diretta interessata ha detto di dispiaciuta per avere creduto solo lei nella storia con Mirko. Infine ha sostenuto che Brunetti nutra ancora un forte sentimento per la sua ex Perla Vatiero e lei è stata solamente un modo per fargli capire i suoi reali sentimenti.

La reazione di Greta al termine della diretta

Terminata la puntata, Greta Rossetti si è sfogata con Federico Massaro. Scendendo nel dettaglio, la ragazza è sicura che Mirko Brunetti abbia agito in quel modo perché si sarebbe fatto influenzare dai gossip che circolano su di lei: "Per me è stata una grossa delusione". Inoltre ha sostenuto che per quello che hapotuto constatare Mirko non è un uomo con gli attributi.

A quel punto Greta ha riferito che al termine del programma il suo ex potrebbe pentirsi di questa scelta, ma da parte sua non ci sarà più spazio per un ritorno di fiamma: "Ci ho messo una pietra sopra".

Mirko Brunetti e Greta Rossetti: la storia nata a Temptation Island

Mirko Brunetti e Greta Rossetti si sono conosciuti a Temptation Island: lui aveva preso parte al programma in coppia con Perla Vatiero, mentre lei ricopriva il ruolo di tentatrice.

All'interno del villaggio dei fidanzati Mirko e Greta si sono avvicinati sempre di più, tanto che Brunetti ha deciso di uscire single dal programma e ha intrapreso subito una relazione con la tentatrice. In un primo momento tra i due sembrava esserci un ottimo feeling, ma poi hanno iniziato ad incontrare i primi ostacoli e non li hanno saputi superare insieme.