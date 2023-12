Il ritorno di Clara ed Eduardo sarà al centro delle trame di Un posto al sole dal 25 al 29 dicembre. Damiano convincerà il fratello di Rosa a costituirsi, mentre la madre di Federico dovrà affrontare la furia di Alberto che sarà pronto a tutto per toglierle la custodia di Federico. Ci saranno novità anche a casa Bruni perché il piccolo Manuel rivelerà ad Antonio che Viola e suo padre hanno una relazione. Infine, tra Micaela e Samuel ci saranno dei problemi di incompatibilità e Nunzio proverà a dare al suo amico dei consigli.

Alberto Palladini ricomincerà la sua guerra per la custodia del figlio

I dubbi di Clara inizieranno a farsi sempre più forti nelle prossime puntate di Un posto al sole e alla fine la donna riuscirà a convincere Eduardo a tornare a Napoli. La notizia non sfuggirà a Damiano che apprenderà da Rosa che suo fratello sta per rientrare e si preparerà a fargli un discorso. Quando vedrà il suo amico, Sabbiese si lascerà convincere dalle sue parole e accetterà di consegnarsi alla polizia. Anche per Clara il ritorno sarà piuttosto traumatico perché la donna dovrà fare i conti con Alberto. Palladini non potrà mai dimenticare la grande sofferenza dei giorni in cui credeva di aver perso per sempre Federico.

La sete di vendetta di Alberto sarà sempre più forte e l'uomo sarà deciso a togliere la custodia del bambino a Clara che sarà disperata.

Antonio non prenderà bene la nuova relazione di sua madre

Le novità non mancheranno neanche per Viola e Damiano. I due continueranno la loro relazione nel modo più discreto possibile, ma Manuel si accorgerà presto che suo padre ha un nuovo amore.

Il bambino non terrà per sé la scoperta, ma correrà a parlarne con Antonio, rivelandogli che i loro genitori stanno insieme. Il figlio di Viola sarà molto scosso da questa notizia e anche se non ne farà parola con i suoi genitori cambierà atteggiamento. Gli strani comportamenti del bambino non passeranno inosservati agli occhi di Eugenio che si ritroverà a rispondere ad una serie di domande da parte di suo figlio.

Il magistrato, tuttavia, non immagina nemmeno che Antonio sa già tutto su Viola e Damiano. Nel frattempo, la relazione tra Samuel e Micaela subirà una battuta d'arresto. La giovane Cirillo si scontrerà pesantemente con il suo fidanzato a causa del modo diverso di vedere la loro relazione. Nunzio tenterà di migliorare le cose dando a Samuel dei consigli su come comportarsi con Micaela.

Il rischio di perdere Federico si farà concreto per Clara

Clara rischia davvero di perdere Federico? Alberto è un abile avvocato e nel suo mestiere difficilmente ha sbagliato un colpo. La situazione della madre di Federico, inoltre, non è delle migliori e fuggendo con Sabbiese ha fatto quasi un favore a Palladini che userà tutto questo contro di lei. Alberto, però, potrebbe avere un ripensamento per il bene del bambino e magari questo cambiamento potrebbe rimescolare le carte anche nella situazione sentimentale di Clara.