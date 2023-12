Dopo l'addio al cast di Uomini e donne, Roberta Di Padua si prepara a festeggiare il Natale lontana dai riflettori mediatici e senza un partner al suo fianco.

L'ormai ex dama del trono over in queste ore ha postato un messaggio sui social in cui annuncia di essere in ferie, pronta a godersi le vacanze.

Roberta parla anche di "un'altra me" nel suo breve post, col quale sembra essere intenzionata a voler chiudere definitivamente con il passato.

L'addio di Roberta dal cast di Uomini e donne trono over

L'uscita di scena di Roberta Di Padua dal cast del trono over ha spiazzato i fan della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

La dama, dopo essersi messa in gioco per cercare di costruire qualcosa di serio con Alessandro Vicinanza, ha deciso di mettere la parola fine alla sua esperienza in trasmissione facendo un passo indietro.

Un addio dettato dalla scelta di Alessandro di iniziare a frequentare anche altre dame del parterre, in primis Cristina, che ha fatto breccia nel suo cuore.

A quel punto, pur di non vedere il cavaliere impegnato in una nuova relazione, ha preferito mollare la presa annunciando la sua uscita di scena dal cast.

'Un'altra me', Roberta Di Padua pronta a godersi le feste natalizie

Da quel momento Roberta non ha più preso parte alle registrazioni del talk show pomeridiano di Canale 5, ma è tornata a essere attiva sui social, dove in queste ore ha pubblicato un nuovo messaggio.

"Buongiorno. In ferie fino al 7 gennaio. Una donna senza stress, senza orari, sveglie, corse... un'altra me!", ha scritto l'ex dama del trono over nel suo breve post apparso tra le storie su Instagram del suo profilo.

Un messaggio che non è passato inosservato, soprattutto quando Roberta parla di "un'altra me", quasi come se avesse voluto sottolineare di aver chiuso con il passato e di aver concluso un capitolo della sua vita, che potrebbe essere proprio quello con la trasmissione di Maria De Filippi.

C'è chi ipotizza un approdo sul trono di Roberta

Intanto, però, c'è chi ipotizza sui social che questa mossa di Roberta sia finalizzata a farsi richiamare dalla produzione del talk show come nuova tronista del 2024.

Del resto quest'anno Maria De Filippi e i suoi autori hanno spiazzato il pubblico puntando sulla presenza di Ida Platano come protagonista del trono classico.

Ecco perché un possibile arruolamento di Roberta non sarebbe così scontato, soprattutto considerando il fatto che lei e la sua "nemica" Ida si ritroverebbero a contendersi gli stessi pretendenti, alcuni dei quali potrebbero essere interessati a entrambe.