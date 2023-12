Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda negli Stati Uniti Eric Forrester farà tirare un sospiro di sollievo alla sua famiglia, infatti le sue condizioni di salute miglioreranno lievemente giorno dopo giorno. Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) e Finn, dopo il brutto momento trascorso da Eric, passeranno il Natale insieme ai bambini.

Anticipazioni Beautiful: le condizioni di Eric migliorano lievemente

La salute di Eric continuerà a essere al centro delle puntate natalizie della soap opera. Il capostipite della famiglia Forrester sarà in gravi condizioni dopo un delicato intervento per risolvere il suo problema di salute.

Nonostante qualche momento difficile, le sue condizioni avranno un lieve miglioramento. Eric riaprirà gli occhi e respirerà in maniera autonoma facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi famigliari. Un regalo di Natale per i Forrester e i Logan, che decideranno di addobbare la villa a tema natalizio per celebrare le festività tutti insieme.

Steffy e Finn festeggiano il Natale con i bambini

Steffy e Finn (Tanner Novlan), nel frattempo, non vedranno l'ora di passare qualche ora spensierata dopo aver attraversato una dura esperienza in ospedale. La coppia avrà intenzione di far trascorrere ai bambini un Natale all'insegna del divertimento. Per questo motivo organizzeranno qualcosa di speciale per Hayes e Kelly.

I due vorranno gettarsi alle spalle i difficili momenti passati al capezzale di Eric, che fortunatamente sembrerà reagire bene al trattamento sperimentale di Finn. Il capostipite dei Forrester sembrerà sulla buona strada di far ritorno presto a casa.

Ipotesi future sul ritorno di Eric alla casa di moda

Eric Forrester ha fatto preoccupare i telespettatori americani di Beautiful.

L'uomo ha scoperto di avere pochi mesi di vita e si è rifiutato di sottoporsi ad alcune cure per provare a salvarsi. Le sue condizioni sono peggiorate così tanto al punto che è finito in coma in ospedale. Da qui la decisione di Ridge (Thorsten Kaye) di permettere a Finn e Bridget di sottoporre il padre a un trattamento sperimentale.

Per il futuro, però si potrebbe ipotizzare un ritorno di Eric alla casa di moda. Occasione in cui potrebbe scoprire che Zende Dominguez e Rj hanno iniziato a scontrarsi a causa della sua ultima collezione di moda nata dopo il suo ricovero. Lo stilista potrebbe prendere la questione in mano e coinvolgere persino Ridge e Thomas.