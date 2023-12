Per Uomini e donne è tempo di pausa e, anche quest'anno, la fortunatissima trasmissione di Canale 5 si fermerà per il periodo delle festività natalizie.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi risulta sospeso a partire dal 25 dicembre per uno stop di due settimane, in attesa di ritornare in video da gennaio con le nuove puntate inedite incentrate sui protagonisti del trono classico e del trono over.

Cambio programmazione Uomini e donne: pausa dal 25 dicembre su Canale 5

Da lunedì 25 dicembre e per due settimane di fila, la messa in onda del talk show non è prevista nel pomeriggio di Canale 5.

Il celebre talk show dei sentimenti si ferma per un periodo di stop che andrà avanti fino al 5 gennaio 2024, riprendendo la regolare messa in onda da lunedì 8 gennaio, quando il palinsesto pomeridiano di Canale 5 tornerà ad essere quello tradizionale.

In questo periodo di pausa, invece, la trasmissione lascerà spazio a delle puntate speciali della soap La Promessa, che andrà in onda in versione extra-large.

Cosa succede nelle prossime puntate di gennaio: Roberta non ritorna in studio

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate previste a gennaio in tv rivelano che non ci sarà spazio spazio per il ritorno di Roberta Di Padua.

La dama napoletana dopo essersi ritrovata ai ferri corti con Alessandro Vicinanza, ha confermato la sua intenzione di abbandonare definitivamente la trasmissione e farsi da parte.

Un'uscita di scena che non passerà inosservata, dato che Roberta era una delle punte di diamante del trono senior, sempre pronta ad attirare l'attenzione con le sue vicende sentimentali.

Alessandro, invece, andrà avanti con Cristina: i due decideranno di conoscersi meglio e provare a capire se c'è davvero un feeling tale da poter permettergli di pensare al loro futuro insieme fuori dallo studio tv.

Maria De Filippi ospite nello show di Stefano De Martino su Rai 2

In attesa dei nuovi appuntamenti, i fan di Maria De Filippi potranno rivederla in televisione il prossimo 26 dicembre, dato che la conduttrice sarà l'ospite d'eccezione dello show "Da Natale a Santo Stefano", condotto da Stefano De Martino e previsto in prime time dalle 21:00 su Rai 2.

La presentatrice che raramente si mette in gioco in altri programmi televisivi ha accettato di partecipare allo show del suo "pupillo", lanciato proprio dal talent show Amici.

Per Stefano sarà l'occasione giusta per poter dire grazie a colei che considera a tutti gli effetti la sua mamma artistica e insieme ripercorreranno le fasi che lo portarono a diventare uno degli allievi della scuola più famosa e ambita d'Italia per cantanti e ballerini.