Ai più attenti fan di U&D non è sfuggito che la nuova corteggiatrice di Marco, Serena, in passato è stata al centro del Gossip per una frequentazione con Riccardo Guarnieri. Deianira Marzano, infatti, su Instagram ha ricevuto e riportato la segnalazione sulla paparazzata tra la new entry del parterre e l'ex di Ida Platano, con il quale lei sostiene di avere un rapporto da oltre 13 anni.

Il retroscena sulla nuova arrivata

Mercoledì 20 dicembre è stata trasmessa in tv la puntata di U&D dedicata anche all'incontro tra Marco ed una sua nuova corteggiatrice: Serena è entrata in studio e, dopo essersi presentata, ha ballato con il cavaliere che ha acconsentito ad una conoscenza.

Il protagonista del Trono Over ha detto di essere colpito dall'aspetto fisico della donna di origini pugliesi, quindi ha chiesto alla redazione di farla rimanere nel parterre per capire se tra loro potrebbe nascere qualcosa.

Alcuni spettatori del dating-show, però, hanno ricordato che la nuova dama avrebbe già avuto a che fare con un altro volto storico del programma e l'hanno subito segnalato a Deianira Marzano sui social network.

Le foto e le risposte social

La mattina del 21 dicembre, dunque, tra le Instagram Stories di Deianira è apparsa la segnalazione che alcuni attenti fan di U&D le hanno mandato sulla nuova dama del parterre.

"La ragazza che ora corteggia Marco e che è scesa per lui è Serena, che nel 2022 frequentava Riccardo Guarnieri", si legge nel messaggio che l'influencer ha accostato a due vecchie foto che confermerebbero la conoscenza pregressa tra la donna e l'ex di Ida Platano.

"Lui disse che era una sua ex di tanto tempo prima e che quell'estate si vedevano in amicizia. Lei è una miss", si chiude con queste parole il post che è stato dedicato alla new entry del dating-show.

Un anno e mezzo fa circa, infatti, Riccardo venne paparazzato con Serena all'esterno di un ristorante pugliese e lei rispose così a chi sui social le chiedeva da quanto tempo conoscesse Guarnieri: "13 anni".

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

Tra le anticipazioni della registrazione di U&D che si è svolta il 20 dicembre, però, non c'è alcun accenno né a Serena né alla conoscenza che ha iniziato con Marco da qualche settimana.

Chi ha assistito alle riprese di mercoledì scorso, infatti, ha raccontato che molto tempo è stato dedicato ad una furiosa lite che Tina ha avuto con Federico: il cavaliere ha deciso di abbandonare il programma alla fine di questa discussione con l'opinionista.

Il pubblico che era in studio ha anche fatto sapere che Roberta non è tornata: a più di sette giorni dal suo addio al Trono Over, infatti, Di Padua non ha preso parte alla nuova puntata mentre Alessandro ha avviato una frequentazione sia con Cristina che con Asmaa.