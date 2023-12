Le puntate del 27 e 28 dicembre di Un posto al sole vedono il ritorno a Napoli di Clara ed Eduardo. La fuga dei due innamorati volgerà al termine, ma quando Sabbiese si ritroverà di fronte ad Alberto finirà per minacciarlo. Successivamente, l'ex malavitoso finirà per affrontare le conseguenze del suo gesto.

Antonio sarà scioccato dallo scoprire che sua mamma ha una relazione con Damiano. Il bambino si comporterà in maniera strana. Intanto in radio, Micaela non seguirà la linea editoriale e utilizzerà un tono insolito. Filippo sarà infastidito dal gesto di Micaela, ma qualcun altro non sembrerà pensarla come Sartori.

Renato chiede un sacrificio a Raffaele

Nella puntata del 27 dicembre si vedrà il piccolo Antonio alle prese con la scioccante notizia riguardante la relazione tra sua madre e il papà di Manuel. Sapere che i due stanno insieme, susciterà degli strani comportamenti nel bambino.

Renato, frattanto, farà rientro a Palazzo Palladini dopo un soggiorno in Sicilia dalla sua famiglia. Ma l'uomo finirà per dimenticare il regalo per Otello e, per non causargli un dispiacere, chiederà a Raffaele di fargli un favore: che cosa si inventerà? A quanto pare sarà un sacrificio per il portiere.

In occasione delle feste Natalizie, Micaela finirà per fare di testa sua durante la trasmissione radiofonica, comportandosi in maniera anticonformista.

E se questa improvvisata risulterà indigesta a Filippo Sartori, il successo sarà assicurato.

Eduardo affronta le conseguenze del suo gesto verso Alberto

Nell'appuntamento di giovedì 28 dicembre, Eduardo accontenterà Clara e insieme torneranno a Napoli. Una volta rientrati a casa, però, Sabbiese avrà uno scontro con Alberto e lo minaccerà.

Successivamente l'ex malavitoso dovrà fare i conti con le conseguenze del suo gesto. Intanto Damiano apprenderà da Rosa che Eduardo è tornato a casa.

Il successo radiofonico ottenuto grazie all'intervento di Micaela, verrà celebrato. Poco dopo la ragazza dovrà vedersela con Samuel: i due hanno un modo differente di vivere una relazione d'amore.

Il comportamento attivo di Serena solleverà dei sospetti all'occhio di Mirella. Credendo che la dirimpettaia le nasconda qualcosa, la vigilessa cercherà di indagare a fondo.

Ipotesi su Micaela: lascia Samuel per Michele

Micaela, stanca dell'atteggiamento soffocante di Samuel, potrebbe finire per lasciarlo. Presa dal lavoro in radio, non è escluso che questa donna possa puntare gli occhi su un altro uomo: Michele. La differenza di età tra i due è di circa vent'anni e la cosa potrebbe sembrare improbabile. Tuttavia, trattandosi di ipotesi, e considerata la leggerezza di Micaela, non è da escludere a priori questa possibilità.