L'oroscopo del 21 ottobre annuncia un Capricorno in cima alla classifica quotidiana, guidato da spunti interessanti, al contrario il Cancro si ritrova all'ultimo posto e combatte con un lunedì strano.

Classifica e oroscopo del giorno 21/10: segni flop e top

Cancro: 12°. La giornata vi vede un po’ straniti. Questo è lunedì fuori fase e particolarmente difficile, soprattutto dopo un weekend in cui non avete riposato a dovere. Potreste iniziare la settimana con qualche malumore, ma nei prossimi giorni le cose miglioreranno. Attenzione al cibo poco salutare, che a lungo andare potrebbe causarvi problemi.

Uscite più spesso e fate nuove esperienze: nella vita non si smette mai di imparare. Prestate attenzione perché potrebbero esserci dei contrattempi. Ad ogni modo, non tutto andrà storto perché saprete compensare con una maggiore concentrazione sia nel lavoro che nelle faccende domestiche. Chi si troverà a sbrigare commissioni rischia di incappare in lunghe attese. Prima di uscire, assicuratevi di avere tutto ciò che serve e che il cellulare sia ben carico. L'unica cosa da fare sarà avere pazienza e attendere che tutto si sistemi. La vostra sensibilità potrebbe generare tensioni con il partner o in famiglia, cercate di ponderare le parole. Grande determinazione, avete obiettivi chiari e non intendete mollare.

Toro: 11°. Spesso dentro di voi si agita una lotta interiore. Da un lato amate profondamente la vostra famiglia e gli amici, dall'altro a volte desiderate isolarvi e viaggiare verso luoghi sconosciuti. Non tutte le novità degli ultimi giorni vi sono piaciute, ma da adesso inizierete ad accettarle e a trovare soluzioni. Le relazioni nate da qualche anno potrebbero attraversare una crisi, ma se il legame è solido, supererete ogni difficoltà.

Chi aspira a una carriera brillante potrà sfruttare una grande capacità di concentrazione. Date priorità al benessere, evitate stress inutili e non seguite la massa. La giornata vi mette di fronte a impegni che non possono essere rimandati. Chi gestisce un’attività propria dovrà affrontare clienti difficili, mentre chi lavora per conto di altri potrebbe pensare a un cambiamento o a chiedere un miglioramento economico.

Cercate di domandarvi cosa potete fare per migliorare voi stessi, solo così potrete crescere e ottenere maggiori soddisfazioni. Chi ha figli dovrà destreggiarsi tra le loro esigenze e le responsabilità domestiche, ma l'amore che provate per loro vi darà un'incredibile carica. Amate profondamente la vostra vita, anche se a volte vi sembra troppo complessa.

Sagittario: 10°. Vi attende un inizio di settimana apatico e demoralizzante. Potreste sentirvi pervasi da un senso di malinconia e scoramento. Questo è un chiarissimo segnale che necessitiate di un cambiamento e di maggiore libertà. Forse adesso vi sembra di soffocare tra le mura di casa, ma con il tempo riuscirete a risolvere tutto. Le relazioni a distanza sono in una fase critica.

Ci sono opportunità interessanti per i single, anche se richiedono impegno. Non è il momento di abbassare la guardia, anzi. La giornata si prospetta favorevole solo per la carriera o per i vostri interessi finanziari. Ignorate i giudizi altrui e dedicatevi a ciò che vi rende felici. Si vive solo una volta e non è saggio collezionare rimpianti. Se qualcuno vi fa battere forte il cuore, potrebbe essere il momento di fare il primo passo. Chi ama viaggiare potrebbe anche decidere di organizzare una nuova avventura in compagnia. Con un po’ di pianificazione, riuscirete a fare tutto.

Vergine: 9°. Secondo le stelle, queste 24 ore richiedono cautela e attenzione. Tra le responsabilità del lavoro, della famiglia e della casa, la giornata sembra volare.

Non dovrete sottovalutare niente e nessuno. Gli imprevisti potrebbero mandare all'aria i vostri piani e causarvi frustrazione. Non gettate la spugna: chi lotta fino alla fine vince! Rimanete concentrati sul vostro obiettivo finale e troverete ciò che cercate. È importante ricordare che portare a termine anche solo un compito è meglio che non concluderne nessuno. I prezzi in aumento vi mettono sotto pressione, fate attenzione alle spese. Evitate sbalzi di temperatura. Se avrete riposato a sufficienza, riuscirete ad affrontare tutto con energia, altrimenti dovrete stringere i denti. Per molti, l’amore brilla intensamente, mentre i single potrebbero avere un ammiratore segreto.

Ariete: 8°. Una giornata intensa per voi, che siete ambiziosi e determinati.

Avete grandi progetti in cantiere e non vedete l'ora di metterli in pratica. Accettate i cambiamenti e non perdete tempo a lamentarvi, ne vale la pena. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno di interessante nelle prossime settimane. Potrebbero esserci tensioni con colleghi o superiori. Adattatevi gradualmente ai cambiamenti di ritmo. Essendo un segno di fuoco, la vostra energia vi spinge ad affrontare ogni cosa con entusiasmo. Avete molti compiti da portare a termine e potreste trovarvi immersi in questioni legate al cuore, al lavoro o a piccole opportunità inaspettate. Nonostante i momenti di difficoltà, cercate sempre di mantenere il sorriso e di affermarvi, anche quando vi sembra difficile farlo.

Scorpione: 7°. Nonostante un’apparente serenità, potreste sentirvi appesantiti o agitati. Come se non bastasse, potrebbero sorgere dei problemi imprevisti. Cercate di non rimanere ancorati nel passato. Alcuni di voi potrebbero non sentirsi al meglio, il che potrebbe rallentare le vostre attività. Possibili discussioni con il partner. Le finanze potrebbero essere un problema. Piccoli disturbi o distrazioni, valutate di consultare un medico. Piccoli contrattempi o distrazioni potrebbero farvi perdere la concentrazione, quindi potrebbe essere utile fare un controllo di approfondito. Cercate di seguire un’alimentazione sana e di non essere troppo severi con chi vi circonda. Imparate a rilassarvi, magari dedicandovi a un nuovo hobby o leggendo un buon libro di avventura.

Pesci: 6°. Siete una personalità creativa e generosa, ma spesso vi lasciate prendere dall’ansia. Per fortuna in amore riuscite a essere affettuosi e romantici, nonostante siate dei tipi permalosi e possessivi. Nella sfera lavorativa, la giornata non porterà grossi problemi, mentre sul fronte sentimentale potreste sentirvi un po’ soli o addirittura messi alla prova. Continuate a portare avanti i cambiamenti che avete intrapreso e, se non lo avete ancora fatto, è il momento di dare una svolta alla vostra vita. Questa giornata potrebbe anche sorprendervi con eventi inaspettati. Di recente avete avuto sbalzi d'umore, ma presto troverete maggiore serenità. Chi è single deve capire che il partner perfetto non esiste e accettare le imperfezioni.

Attenzione a non esagerare con le spese, potreste trovarvi in difficoltà un domani. Se c'è qualcosa che vi preoccupa, cercate di rilassarvi.

Gemelli: 5°. Avete vissuto molte esperienze e conosciuto tante persone che hanno arricchito la vostra vita. In questa giornata potreste stringere ulteriori contatti, che si riveleranno utilissimi. Il vostro spirito curioso vi aiuterà a raggiungere grandi traguardi, continuate a coltivarlo anziché cercare di reprimerlo. C'è qualcuno che vi interessa e desiderate essere ricambiati. Forse vi trovate in una situazione complicata, ma riuscirete a districarvi. Potreste essere impegnati in una dieta o un regime alimentare particolare. Forse vi trovate nel mezzo di situazioni intricate che richiedono una risoluzione rapida.

Potrebbero emergere difficoltà economiche, questioni legate ai sentimenti o problemi di lavoro e casa. Essendo un segno vivace e socievole, vi circondate di tanti amici e non vi mancano momenti di leggerezza e divertimento. Potreste trovarvi al centro di discussioni familiari e, nel frattempo, impegnati a seguire una nuova routine.

Leone: 4°. Non sopportate la competizione, soprattutto in amore e sul lavoro. Nonostante abbiate qualità da leader, a volte vi lasciate sopraffare dai dubbi. Ma anche se vi siete sentiti insicuri di recente, ora potrete riprendere in mano la situazione e riscattarvi. In giornata avrete l'occasione di far valere il vostro talento e brillare. In genere siete autoritari nelle relazioni e tendete a voler dominare.

Siete noti per la vostra indole battagliera e competitiva, non tollerate rivali e vi piace avere il controllo di ogni cosa. Se avete iniziato una dieta, fate attenzione a non trascurarla: la tentazione di abbandonare i buoni propositi può essere forte, ma cercate di resistere e di completare le vostre attività prima di rilassarvi. La vostra creatività sarà una risorsa preziosa.

Acquario: 3°. Rigenerati. Nulla si ottiene senza sforzo. Il vostro impegno costante vi sta portando verso il successo. Siete ammirati per la vostra originalità e per la capacità di trovare soluzioni innovative. Continuate su questa strada e, vedrete, nuovi orizzonti si apriranno davanti a voi. Se vi piace qualcuno, potrebbe essere il momento di dichiararvi.

Prima di prendere decisioni finanziarie, rivedete bene i conti. Dedicarsi a degli hobby vi aiuterà a mantenere un equilibrio interiore. Giornata particolare, con la possibilità di realizzare alcuni dei vostri sogni. Il successo dipende dalla vostra determinazione. Chi è paziente e costante vedrà i risultati, mentre chi tende a procrastinare rischia di rimanere deluso. Piccoli passi portano a grandi soddisfazioni, sia in ambito lavorativo che nelle relazioni. Circondatevi di persone positive e allontanatevi da quelle che vi tirano giù.

Bilancia: 2°. Vi aspetta una giornata positiva, carica di sensazioni piacevoli. Siete pronti a dedicarvi alle vostre attività preferite, godendo di ogni momento. La vostra passione per il caffè vi accompagna durante le ore e vi dà la carica per affrontare ogni cosa con energia. Siete stufi di continui litigi, vorreste una maggiore serenità in famiglia o col partner. Sfruttate la creatività per spingere i vostri progetti. Potreste aver dormito poco, cercate di recuperare il sonno. Siete un segno che tende a sognare in grande e a cercare il meglio per sé. Spesso venite fraintesi, ma il vostro amore per la bellezza va oltre la mera apparenza. Secondo l'Oroscopo del giorno, forse dovrete aiutare qualcuno con un problema imprevisto. Anche se siete capaci e brillanti, avete bisogno di essere spronati dalla persona giusta. In passato potreste aver subito ferite emotive e questo vi ha resi più insicuri e meno inclini a fidarvi del prossimo.

Capricorno: 1°. Ci siete voi in prima linea! Giornata ricca di spunti interessanti. In ambito affettivo, qualcuno potrebbe non sentirsi pronto a fare scelte importanti. Un’alimentazione sana non solo migliora l’umore, ma ha effetti positivi anche sulla mente. Prendersi cura del proprio corpo è fondamentale, poiché sarà esso a prendersi cura di voi in futuro. La vostra precisione e organizzazione saranno evidenti, in queste 24 ore. Sentite che la fortuna sta finalmente girando a vostro favore. Continuate a seguire il vostro istinto e non abbiate paura di prendere decisioni importanti. Grande passione nelle relazioni. Si prospettano affari interessanti, ma non esagerate con l'ottimismo. Potrebbe esserci una voglia di soddisfare qualche golosità.