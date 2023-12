Come era prevedibile la fuga di Eduardo e Clara nelle prossime trame di Un posto al sole non continuerà a lungo. Nei prossimi episodi, infatti, quest'ultima cercherà di convincere il giovane boss Sabbiese a rientrare in Italia con lei, a conferma che qualcosa è andato storto. Nel frattempo, Alberto cadrà sempre più nel baratro della disperazione, a causa della lontananza di suo figlio.

La timeline reale verrà rispettata anche quest'anno, tuttavia ci sarà una piccola modifica, ecco che lunedì 25 dicembre oltre ad esserci il pranzo di Natale verrà mostrato anche il cenone della vigilia.

Un posto al sole, anticipazioni al 25 dicembre: la folle fuga di Clara sta per terminare

Il sogno di Clara (Imma Pirone) ed Eduardo di vivere una nuova vita in Marocco vivrà dunque una brusca frenata. Le anticipazioni rivelano che l'ex di Alberto pregherà infatti Sabbiese di rientrare con lei in Italia, a riprova che il loro viaggio giungerà al capolinea.

Nel frattempo l'avvocato Palladini (Maurizio Aiello) verrà assalito sempre più dalla disperazione. L'uomo, in occasione del Natale, sentirà tutto il peso della solitudine e soffrirà molto per l'assenza del piccolo Federico.

Paura per il destino di Eduardo

Le trame non dicono molto su cosa spingerà i due a interrompere la loro fuga, ma è ipotizzabile che Eduardo lascerà rientrare Clara in Italia, senza opporsi.

Quanto al giovane boss va detto che c'è molta apprensione, tra i fan di Un posto al sole, per il suo destino. Considerata la natura del personaggio, infatti, sono in molti a credere che Sabbiese non potrebbe mai accettare l'idea di costituirsi né tantomeno quella di collaborare con le forze dell'ordine.

Se le cose si mettessero così per Eduardo è prevedibile una pena molto pesante, ma le cose potrebbero andare anche peggio con l'uomo che fa una brutta fine nel tentativo di continuare la sua disperata fuga.

Natale a Palazzo Palladini

Il 24 dicembre 2023 cadrà di domenica di conseguenza Un posto al sole non andrà in onda. L'appuntamento con la puntata di Natale è fissata però per lunedì 25 dicembre. In quella data, il daily drama partenopeo andrà regolarmente in onda e verranno mostrati i festeggiamenti in casa Giordano-Bruni. In attesa di capire se, anche quest'anno, ci sarò l'iconico brindisi, in cui Raf buca la quarta parete, c'è una simpatica anticipazione.

A quanto pare, in questo episodio speciale, Raffaele (Patrizio Rispo), intento a preparare il cenone della viglia e il pranzo di Natale, affiderà ad Otello (Lucio Allocca) un delicato compito, che porterà un po' di sano spirito natalizio tra tutti i condomini di Palazzo Palladini.