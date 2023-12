Le vicende di Lara Martinelli continueranno a essere al centro delle nuove puntate di Un posto al sole e in quelle previste dal 18 al 22 dicembre non si esclude che possa venire fuori il suo doppio gioco.

In seguito all'aggressione la donna si è ritrovata in un letto d'ospedale sospesa tra la vita e la morte, ma alla fine è riuscita a risvegliarsi dal coma mostrandosi pentita del male fatto alle persone a lei care.

Un pentimento che, tuttavia, rischia di non essere veritiero, dato che lo scopo della donna potrebbe essere quello di vendicarsi al più presto di chi le ha fatto del male.

Se scoprisse che dietro l'aggressione subita c'è la mano di Marina potrebbe vendicarsi anche di lei.

Le vicende di Lara Martinelli, a che punto eravamo rimasti

Martinelli è stata aggredita brutalmente in carcere da una detenuta che è stata incaricata da Marina Giordano per fare in modo che si sbarazzasse per sempre di lei.

L'ex di Roberto si è beccata due coltellate all'addome che l'hanno ridotta in fin di vita. Si è reso necessario il trasporto in ospedale, dove la donna è stata prontamente curata.

Dopo giorni di angoscia Lara è riuscita a riprendersi e al suo risveglio ha affermato di essersi pentita per il male fatto alle persone a lei vicine nel corso dell'ultimo periodo, dimostrando di essere profondamente cambiata.

Il suo modo di fare ha colpito Marina, anche se la dark lady inizierà a temere che Lara possa ricordarsi dettagli dell'aggressione e metterla nei guai.

Lara può far finta di essere cambiata dopo l'aggressione nei nuovi episodi di Upas al 22/12

Non si esclude che nel corso delle puntate previste dal 18 al 22 dicembre su Rai 3 possa venire a galla che quello di Lara sia solo un piano studiato a tavolino per ingannare i coniugi Ferri e dimostrare loro di non essere più la perfida signora di un tempo.

Con il suo comportamento la donna si ritroverebbe a far credere a tutti di essere cambiata per davvero e in tal modo si scrollerebbe di dosso ogni tipo di sospetto su possibili ripercussioni dopo quanto le è accaduto dietro le sbarre.

In realtà, però, il piano di Lara sarebbe un altro: agire quando nessuno se lo aspetta e colpire coloro che l'hanno ridotta in fin di vita in un letto di ospedale.

Lara può vendicarsi di Marina

A questo punto Martinelli rischierebbe di mettere seriamente nei guai Marina e il suo compagno, dato che se dovesse scoprire che sono stati proprio loro ad architettare la sua aggressione non si tirerebbe indietro per fargliela pagare.

Non sarebbe la prima volta che Lara attuerebbe una vendetta del genere contro persone che considera "nemiche" e questa volta Marina rischierebbe di trovarsi in serio pericolo.