Il carattere remissivo di Pia sarà solo un lontano ricordo nelle nuove puntate della soap La Promessa, quando scoprirà che Cruz è la reale responsabile del rapimento del suo bambino. Deciderà così di vendicarsi e di ricattarla con l'obiettivo di assicurare un futuro sereno al figlio. Intanto, pur di non far sì che la reale dinamica dei fatti venga alla luce Cruz ordinerà a Petra di prendersi la colpa al posto suo, costringendola a umiliarsi davanti alla servitù e a fare le valigie.

Ancora una volta Petra sarà succube di Cruz e pur di non perdere la sua fiducia, si immolerà a colpevole, accettando di essere odiata dai suoi colleghi e di lasciare la tenuta.

Cruz spaventata dalla determinazione di Pia nelle nuove puntate La Promessa

Non contenta di averle rovinato la vita Cruz vorrà liberarsi del bambino di Pia dopo che sarà nato tra atroci sofferenze. Ordinerà così il suo rapimento e farà finire il povero bimbo in un convento con l'intento che al più presti qualcuno lo adotti. In questo modo non ci saranno terzi incomodi alla Promessa e nessuno scandalo.

Quando verrà a sapere che suo figlio è sparito nel nulla, Pia smetterà di mangiare e di dormire, aggravando le condizioni di salute già precarie. Per fortuna Jana, Manuel e Abel riusciranno a trovare il neonato in tempo e a riportarlo tra le sue braccia.

Nonostante abbia addossato tutta la colpa a Petra, Pia verrà a sapere che la reale colpevole del rapimento è Cruz e a quel punto affilerà gli artigli ricattandola: accetterà di non denunciarla, ma in cambio dovrà garantire un futuro roseo al figlio, facendolo studiare e mantenendolo.

La governante non avrà alcun dubbio: ''Vado a ricattare Cruz'' dirà ai suoi colleghi, gelandoli all'istante.

Petra si immola per Cruz ancora una volta

A difendere Petra ci penserà Feliciano, che si addosserà la colpa del rapimento del bimbo pur di non far sì che venga buttata fuori dalla villa. Il personale di servizio, tuttavia, non crederà a una sola parola del ragazzo, non vedendo l'ora che Petra se ne vada.

"Oggi me ne vado, ma domani potrebbe capitare a chiunque di voi. Allora vi ricorderete dell'ingiustizia che è stata commessa contro di me, state attenti e non abbassate mai la guardia''. Queste saranno le sue ultime parole.

Intanto Cruz girerà come se niente fosse tra le stanze della villa, ripensando continuamente al ricatto di Pia che sarà costretta ad accettare.

La scelta di Pia è giusta? Il sacrificio di una madre

Pia rinuncia a veder crescere suo figlio affidandolo alle cure della mugnaia. Ricatta Cruz: deve pagare i suoi studi e il suo mantenimento, altrimenti dirà alla guardia civile che lo ha fatto rapire. Che senso ha questo sacrificio? È giusto che una madre, una donna, si pieghi davanti al potere per non condannare il proprio figlio a una vita fatta di stenti? Se Pia avesse deciso di denunciare Cruz, forse non avrebbe dovuto affrontare la separazione dal suo bambino, ma avrebbe pagato lei stessa, poiché costretta a rivelare la vera identità del padre.

A quel punto Cruz avrebbe comunque avuto la situazione in mano e l'avrebbe ribaltata a suo favore. Ancora una volta, ai tempi nei quali è ambientata la soap La Promessa, la ricchezza, il potere e il maschilismo hanno vinto.