Alberto Palladini potrebbe rischiare di finire nel vortice dell'alcolismo, dopo che Clara gli ha portato via il suo bambino.

Nelle puntate di Un posto al sole previste dal 18 al 22 dicembre su Rai 3 non si esclude che le persone care ad Alberto possano scoprire che l'uomo sta attraversando un momento delicato della sua vita, alle prese con la disperazione e la depressione per come sono andate le cose con la sua ex compagna. Proprio per questo Alberto potrebbe iniziare a bere. Si tratta, per il momento, solo di ipotesi.

Le vicende di Alberto e Clara: facciamo un passo indietro

Dopo aver scoperto la relazione clandestina tra Clara e camorrista Eduardo, Alberto ha iniziato a fare guerra alla donna, con l'intenzione di ottenere l'affido esclusivo del loro bambino.

Quando Eduardo ha scelto di scappare via da Napoli per sottrarsi alla giustizia e iniziare una nuova vita, ha chiesto a Clara di seguirlo e darsi questa seconda chance insieme.

Clara, seppur piena di sensi di colpa, ha deciso di seguirlo e da quel momento in poi ha fatto perdere le sue tracce, sparendo nel nulla e portando via anche il piccolo Federico.

Un duro colpo per l'avvocato Palladini, che ha iniziato a soffrire per la separazione dal suo bambino, al punto da temere di non riuscire più a rivederlo.

In un primo momento Alberto ha ammesso di non voler arrendersi, ma con le prossime puntate della soap rischia di lasciarsi andare alla depressione.

Alberto può rifugiarsi nell'alcol durante le prossime puntate di Upas al 22 dicembre

Tra le foto promozionali delle prossime puntate della soap opera di Rai 3 ne circola una in cui si vede Alberto in uno stato pietoso.

La casa è in completo disordine, Alberto appare poco lucido e davanti a sé ha svariate bottiglie di alcol che pare abbia consumato da solo.

Niko resterà pietrificato dalla scena, e nel corso degli episodi previste dal 18 al 22 dicembre potrebbe rendersi conto del fatto che Palladini abbia bisogno del suo aiuto per provare a riprendere in mano le redini della sua vita.

Il caso di suo figlio rischia di portare Palladini a rifugiarsi nell'alcol, credendo in questo modo di trovare sollievo al suo dolore e cercare di staccare i pensieri da quello che gli sta succedendo.

Alberto Palladini ha bisogno di aiuto

Alberto si ritroverebbe a riflettere sul suo ennesimo fallimento nelle relazioni e ritrovarsi vittima di uno stato depressivo che solo il ritorno a casa di Clara e del piccolo Federico sarebbe in grado di curare.

Intanto la sua ex compagna potrebbe portare avanti la sua fuga con Eduardo e il suo progetto d'amore con quest'uomo che, nonostante quel trascorso difficile, ha saputo far breccia nel suo cuore.