Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda l'attenzione del pubblico sembra tutta rivolta verso la fuga "d'amore" di Clara ed Eduardo. Gran parte dei protagonisti sembra pronto a perdonare la ragazza mentre, ironicamente, sembra esserci una condanna univoca verso Alberto, colpevole di aver portato la sua ex all'esasperazione.

A quanto pare, però, la situazione è molto più complessa di così, e le anticipazioni sembrano confermare una discesa nel baratro della depressione per l'avvocato Palladini.

Tutti odiano Alberto

Alberto è un personaggio molto complesso: bugiardo, manipolatore, classista ed egoista.

Eppure, in lui c'è una scintilla di umanità, un desiderio di migliorarsi che si scontra però troppo spesso con i suoi errori. A differenza di Roberto e Marina, non ha mai attraversato una vera e propria fase di redenzione. Il suo personaggio resta sempre in una zona grigia e anche la fetta di pubblico che lo ama, è consapevole che l'avvocato Palladini resterà sempre la solita canaglia.

Eccezion fatta per Niko, che si sta mostrando molto comprensivo con Alberto, molti dei personaggi positivi si sono uniti intorno a Clara, additando Palladini come il vero responsabile della fuga della sua ex. Nessuno ha avuto l'ardire di criticare la donna per un gesto, tutto sommato, egoista, o indicare Eduardo come un pericolo reale per lei e il bambino.

In modo quasi fastidioso, sembra che Alberto sia l'unico cattivo e che la sua frustrazione derivi più dall'orgoglio e dalla rabbia che non da una reale preoccupazione per suo figlio e per Clara. Ma è davvero così?

Le colpe di Clara

Alberto ha indubbiamente pressato Clara ed ha le sue colpe, ma è giusto ribadire che l'errore più grande l'ha commesso la sua ex.

Le rimostranze di Palladini sono più che lecite; lui vuole che suo figlio cresca in un quartiere diverso lontano da persone che lui ritiene pericolose. Va ricordato che, negli ultimi mesi, Rosa è stata ferita gravemente mentre Manuel ha preso una pistola che Eduardo aveva lasciato in casa. La rabbia di Alberto si basa su ragioni valide poiché la situazione attuale mette seriamente a rischio la vita del piccolo Federico, come già accaduto in passato.

Quanto alla sua ex sembra che le sue motivazioni siano piuttosto egoistiche. Lei si trova bene con Rosa e soprattutto non riesce a rinunciare ad Eduardo. A difesa di Clara, si può affermare che lei venga manipolata dagli uomini e che potrebbe soffrire di una dipendenza affettiva, ma il punto è che risulta sbagliato additare Alberto come unico colpevole.

La discesa di Alberto nella depressione

Nelle prossime puntate, in onda fino al 15 dicembre. Alberto inizierà ad assentarsi dal posto di lavoro. Niko, inizialmente riterrà più che lecito il comportamento del suo socio, considerato quello che sta passando, ma in seguito farà una scoperta sconvolgente. Una foto promozionale, che sta girando in questi giorni mostra Alberto in uno stato pietoso.

La casa è in pieno disordine, l'uomo appare visibilmente denutrito ed emaciato, mentre alcune bottiglie campeggiano dinanzi a lui.

Probabile che Alberto cadrà in uno stato depressivo ed inizierà a bere. Consapevole della sua capacità "distruttiva" in campo affettivo, Alberto affronterà la realtà del suo fallimento nelle relazioni. La fuga di Clara potrebbe quindi rappresentare solo l'inizio di un periodo difficile per lui e, chissà, che stavolta non possa apparire un nuovo Alberto.

Quanto a Clara sembra che al 15 dicembre lei risulti ancora latitante. Probabile che fuga sua e di Eduardo, per il momento, continuerà anche se l'epilogo appare piuttosto scontato.