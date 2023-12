La serie televisiva Un Professore continua ad appassionare il pubblico italiano con il suo secondo capitolo. Nella quarta puntata, in onda martedì 12 dicembre alle ore 21:30 su Rai1, gli spettatori verranno colti da sorprese e colpi di scena che coinvolgeranno tutti i personaggi principali.

Nel settimo episodio, intitolato "Freud: I padri", Manuel farà una rivelazione sconvolgente a Viola e le confesserà di essere suo fratello. Nell'ottavo episodio, dal titolo "Kierkegaard: che ci faccio qui?", Molosso scoprirà di essere stato tradito da sua moglie e sarà desideroso di scoprire l'identità del suo amante.

Nel frattempo i contrasti cresceranno tra Viola e Luna, mentre Floriana e Virginia si preoccuperanno delle condizioni di salute di Dante.

Manuel confessa a Viola di essere suo fratello

Nel settimo episodio, intitolato "Freud: I padri", Anita Ferro (Claudia Pandolfi) prenderà una decisione difficile. Dopo una situazione complicata con il figlio Manuel (Damiano Gavino) e un progressivo allontanamento da parte di Dante, Anita deciderà di lasciare la villa. Nel frattempo Manuel avrà una rivelazione importante da fare a Viola: il giovane le confesserà di essere suo fratello. Purtroppo la reazione di Viola non sarà quella sperata e la ragazza reagirà negativamente.

Molosso scopre che la moglie l'ha tradito

Nell'ottavo episodio, intitolato "Kierkegaard: che ci faccio qui?", Molosso (Pio Stellaccio) dal carcere scoprirà che sua moglie lo ha tradito, così chiederà aiuto a Mimmo per scoprire l'identità dell'amante. Nel frattempo, Luna, convinta che l'ammiratore segreto sia Rayan, deciderà di baciarlo, scatenando la gelosia di Viola.

Infine, Floriana e Virginia si preoccuperanno delle condizioni di salute di Dante (Alessandro Gassmann) e discuteranno insieme sulla situazione.

Una delle anticipazioni più interessanti riguarda la vicinanza tra Simone e Manuel. Non sappiamo ancora cosa accadrà tra i due personaggi, ma sarà sicuramente un momento di grande rilevanza per lo sviluppo della trama.

Un Professore 2: riepilogo nuova stagione

La seconda stagione di Un Professore va in onda dal 23 novembre su Rai1 e vede ancora Alessandro Gassmann come protagonista indiscusso, mentre la regia è affidata ad Alessandro Casale. Un professore 2 è una coproduzione tra Rai Fiction e Banijay Studios Italy, composta da sei puntate divise in dodici episodi e ambientati nella splendida città di Roma. Vale la pena sottolineare che molti episodi della serie sono stati girati nel suggestivo Liceo Leonardo Da Vinci, situato in via Cavour.

'L'insegnamento della Filosofia al servizio della vita quotidiana'

In ogni mini episodio della serie televisiva Un Professore c'è un intrigante dettaglio: ciascuno di essi porta il nome di un filosofo e la narrazione si ispira al pensiero di ognuno di loro.

Da Socrate a Roland Barthes, da Kant a Platone. Alessandro Gassmann, in una delle sue interviste ha spiegato il motivo di questa scelta originale e ha affermato: "L'aspetto forte di questa serie è che utilizza in maniera intelligente e non superficiale la filosofia. Ogni episodio si riferisce al pensiero di un filosofo, in particolare da Socrate a Platone, da Kant a Nietzsche, che aiuterà a risolvere i piccoli grandi problemi della vita quotidiana dei protagonisti". Gassmann ha elogiato il lavoro di scrittura straordinario svolto da Sandro Petraglia, sottolineando che "non si tratta di un approccio banale verso questa scienza così complessa, ma che riesce a catturarne tutto il fascino".