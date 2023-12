Dopo essere stata sopraffatta dai sensi di colpi non si esclude che Clara possa rinunciare alla sua fuga con Eduardo nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole dall'11 al 15 dicembre.

La donna ritornerebbe così a Napoli assieme a suo figlio e, a quel punto, si ritroverebbe a dover affrontare l'ira del suo ex compagno Alberto Palladini, pronto a tutto pur di ottenere l'affido esclusivo di Federico.

Giulia, invece, si ritroverebbe a dare tutto il suo supporto a don Raimondo, dopo che è stato colpito da un malore improvviso nel bel mezzo della manifestazione anticamorra che avevano organizzato a Napoli.

Clara sogna una nuova vita insieme a Eduardo

Le anticipazioni delle puntate trasmesse fino all'8 dicembre in tv rivelano che Clara deciderà di scappare via da Napoli assieme a suo figlio, pronta a iniziare la sua nuova vita con Eduardo.

Un duro colpo per Alberto che, quando scoprirà quel che sta succedendo, andrà su tutte le furie e non sarà affatto disposto a perdonare la sua ex compagna.

Intanto, però, Clara dopo l'entusiasmo iniziale comincerà ad avere dei dubbi su quanto ha fatto, al punto da poter decidere di rinunciare definitivamente al suo sogno d'amore con Eduardo.

Clara può rinunciare alla fuga e tornare a Napoli nelle puntate di Upas al 15 dicembre

Le ipotesi delle prossime puntate in programma dall'11 al 15 dicembre non escludono che la donna possa tornare a Napoli e prendersi le proprie responsabilità per quanto è successo.

In questo modo, Clara si ritroverebbe a dover affrontare in prima persona la furia del suo ex compagno, pronto a tutto pur di fargliela pagare.

Questa volta Alberto si ritroverebbe ad avere un asso nella manica ancora più potente per portare avanti la sua iniziativa volta a ottenere l'affido esclusivo del bambino, così da poterlo portarlo via definitivamente alla sua ex e evitare nuovi rischi.

Giulia pronta a supportare e assistere don Raimondo dopo il malore

Don Raimondo, invece verrà colpito da un malore improvviso durante la manifestazione anticamorra che ha organizzato per le strade di Napoli assieme a Giulia.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fin quando il parroco si è sentito male finendo per preoccupare moltissimo i presenti e soprattutto la signora Poggi, che ha immediatamente avvertito i soccorsi.

Giulia si ritroverebbe così a dare il proprio sostegno all'amico don Raimondo prendendosi cura di lui per far sì che si rimetta al più presto e possa essere di nuovo al suo fianco per condurre nuove battaglie sociali.